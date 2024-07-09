https://ria.ru/20240709/hezbolly-1958615283.html

"Хезболла" заявила, что выпустила десятки ракет по штабу Израиля на Голанах

"Хезболла" заявила, что выпустила десятки ракет по штабу Израиля на Голанах - РИА Новости, 09.07.2024

"Хезболла" заявила, что выпустила десятки ракет по штабу Израиля на Голанах

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило десятки ракет по израильскому штабу на оккупированной Израилем части Голанских высот в ответ на... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T20:25

2024-07-09T20:25

2024-07-09T20:25

в мире

израиль

ливан

сирия

хасан насрулла

исраэль кац

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 9 июл - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило десятки ракет по израильскому штабу на оккупированной Израилем части Голанских высот в ответ на удар, при котором погиб боец движения. Ранее источник сообщил РИА Новости, что бывший сопровождающий генсека "Хезболлах" Абу аль-Фадль Карнабаш погиб в результате удара израильских беспилотников в Сирии неподалеку от границы с Ливаном. "В ответ на нападение и убийство, которое совершил израильский противник в Ас-Саббуре на трассе Дамаск-Бейрут, бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) обстреляли 9 июля 2024 года штаб командования 210-й дивизии "Голаны" на базе Нафах десятками ракет "Катюша", - сообщается в заявлении "Хезболлах". Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер.

https://ria.ru/20240708/khusity-1958387102.html

https://ria.ru/20240628/mus-1955977944.html

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в мире, израиль, ливан, сирия, хасан насрулла, исраэль кац, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году