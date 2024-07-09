"Хезболла" заявила, что выпустила десятки ракет по штабу Израиля на Голанах
"Хезболла": движение выпустило десятки ракет по штабу Израиля на Голанах
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрут
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрут. Архивное фото
КАИР, 9 июл - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило десятки ракет по израильскому штабу на оккупированной Израилем части Голанских высот в ответ на удар, при котором погиб боец движения.
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"В ответ на нападение и убийство, которое совершил израильский противник в Ас-Саббуре на трассе Дамаск-Бейрут, бойцы "Исламского сопротивления" ("Хезболлах" - ред.) обстреляли 9 июля 2024 года штаб командования 210-й дивизии "Голаны" на базе Нафах десятками ракет "Катюша", - сообщается в заявлении "Хезболлах".
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер.