https://ria.ru/20240709/gruziya-1958546937.html
ЕС остановил поддержку ВС Грузии из "Фонда мира" на 2024 год
ЕС остановил поддержку ВС Грузии из "Фонда мира" на 2024 год - РИА Новости, 09.07.2024
ЕС остановил поддержку ВС Грузии из "Фонда мира" на 2024 год
Источник в ЕС подтвердил РИА Новости, что Брюссель приостановил выделение 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Грузии на 2024 год из Европейского... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:25
2024-07-09T16:25
2024-07-09T16:25
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Источник в ЕС подтвердил РИА Новости, что Брюссель приостановил выделение 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Грузии на 2024 год из Европейского фонда мира из-за закона об иноагентах. "Мы уже приостановили поддержку вооруженных сил Грузии в размере 30 миллионов евро на 2024 год в рамках Европейского фонда мира", - сообщил собеседник агентства. Ранее посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что лидеры стран ЕС решили заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось направить минобороны Грузии для укрепления обороноспособности. В ЕС критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния", грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что данный закон якобы противоречит европейским принципам и ценностям. Лидеры ЕС по итогам июньского саммита в Брюсселе призвали Грузию изменить политику, которая якобы ставит "под угрозу путь в ЕС" и может остановить процесс вступления в Евросоюз, говорится в выводах встречи в верхах. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран сообщества заявлял, что Евросоюз может ограничить финансирование правительства Грузии, а также приостановить обмен визитами на высоком уровне на фоне принятия закона об иноагентах. Кроме того, по словам Борреля, если Тбилиси не изменит политику, ЕС может "закрыть для Грузии двери" в союз. При этом лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе позднее заявил, что Грузия ожидает стать членом Евросоюза в 2030 году, несмотря на существующую критику со стороны "разных персон". В начале июня в Грузии вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния". Парламент Грузии принял закон, несмотря на массовые уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС и США.
https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html
https://ria.ru/20240515/borrel-1946100679.html
https://ria.ru/20240603/ekspert-1950146196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, брюссель, тбилиси, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Грузия, Брюссель, Тбилиси, Жозеп Боррель, Евросоюз
ЕС остановил поддержку ВС Грузии из "Фонда мира" на 2024 год
ЕС приостановил выделение 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Грузии
БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Источник в ЕС подтвердил РИА Новости, что Брюссель приостановил выделение 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил Грузии на 2024 год из Европейского фонда мира из-за закона об иноагентах.
"Мы уже приостановили поддержку вооруженных сил Грузии в размере 30 миллионов евро на 2024 год в рамках Европейского фонда мира", - сообщил собеседник агентства.
Ранее посол Евросоюза в Тбилиси
Павел Герчинский заявил, что лидеры стран ЕС решили заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось направить минобороны Грузии для укрепления обороноспособности.
В ЕС критикуют Грузию после принятия закона об иноагентах "О прозрачности иностранного влияния", грозят введением мер из-за принятия закона, а также заявляют, что откажут Грузии во вступлении в ЕС. Западные политики заявляли, что данный закон якобы противоречит европейским принципам и ценностям.
Лидеры ЕС по итогам июньского саммита в Брюсселе призвали Грузию изменить политику, которая якобы ставит "под угрозу путь в ЕС" и может остановить процесс вступления в Евросоюз, говорится в выводах встречи в верхах.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
по итогам заседания глав МИД стран сообщества заявлял, что Евросоюз может ограничить финансирование правительства Грузии, а также приостановить обмен визитами на высоком уровне на фоне принятия закона об иноагентах. Кроме того, по словам Борреля, если Тбилиси не изменит политику, ЕС может "закрыть для Грузии двери" в союз.
При этом лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе позднее заявил, что Грузия ожидает стать членом Евросоюза в 2030 году, несмотря на существующую критику со стороны "разных персон".
В начале июня в Грузии вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния". Парламент Грузии принял закон, несмотря на массовые уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС и США
.