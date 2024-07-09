https://ria.ru/20240709/gruziya-1958424955.html

США готовят смену власти в Грузии, заявила СВР

США готовят смену власти в Грузии, заявила СВР - РИА Новости, 09.07.2024

США готовят смену власти в Грузии, заявила СВР

Поступающие в СВР данные свидетельствуют о решительном настрое США добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября, сообщили в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:13

2024-07-09T10:13

2024-07-09T11:40

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грузия

сша

вашингтон (штат)

джо байден

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Поступающие в СВР данные свидетельствуют о решительном настрое США добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября, сообщили в пресс-бюро СВР. "В администрации Джо Байдена уже разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта", — указали в ведомстве. По информации спецслужбы, американские "кураторы" уже дали команду оппозиционным силам в Грузии приступить к планированию приуроченных к выборам протестов в стране. При этом главной движущей силой при смене власти должно стать население Тбилиси.Вашингтон планирует заложить в основу всех этих событий антироссийскую идеологию, обвинив Москву во всех бедах Грузии. Акцент сделают на раскручивании обвинений "Грузинской мечты" в "политической несамостоятельности", которая угрожает пути Тбилиси в ЕС."Ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть грузинский президент (Саломе. — Прим. ред.) Зурабишвили. Как задумали "вашингтонские режиссеры", глава государства даст интервью одному из американских СМИ, в котором возложит на грузинское правительство вину за "деградацию" переговорного процесса по вступлению Тбилиси в ЕС, предупредит "широкую общественность" о "катастрофических последствиях сближения с Москвой" и ущербе, наносимом Грузии релокантами из России", — отметили в СВР.Подчеркивается, что при этом Вашингтон устами Зурабишвили намерен подготовить избирателей к "некоему политическому сюрпризу "Грузинской мечте" со стороны оппозиции", который в итоге может оказаться очередной "цветной революцией".США также готовят провокацию для дестабилизации ситуации в стране."Предусматривается "сакральная жертва" из числа участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков. Соответствующий богатый опыт у американских мастеров провокаций имеется", — указали в спецслужбе.В качестве примера в СВР привели события на Майдане в Киеве в 2014 году, когда "на "алтарь демократии" были положены сотни человек, расстрелянных в том числе грузинскими снайперами-наемниками".

https://ria.ru/20240709/gruziya-1958421712.html

https://ria.ru/20240628/gruziya-1956131515.html

https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html

грузия

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, сша, вашингтон (штат), джо байден, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)