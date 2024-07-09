https://ria.ru/20240709/genprokuratura-1958636429.html
Британский фонд "The John Smith Trust" признали нежелательной организацией
Британский фонд "The John Smith Trust" признали нежелательной организацией - РИА Новости, 09.07.2024
Британский фонд "The John Smith Trust" признали нежелательной организацией
Генпрокуратура России признала британский фонд "The John Smith Trust" нежелательной организацией, сообщил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T23:09
2024-07-09T23:09
2024-07-09T23:09
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Генпрокуратура России признала британский фонд "The John Smith Trust" нежелательной организацией, сообщил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой. "По результатам проверочных мероприятий Генеральной прокуратурой Российской Федерации 26.06.2024 принято решение о признании деятельности указанной организации нежелательной на территории Российской Федерации ", - сказано в ответе ГП на запрос депутата Лугового, размещенном в его Telegram-канале. По словам депутата, британская НПО многие годы занималась вербовкой агентов для работы против России, подготовкой "условий для свержения государственной власти" и недостижения целей и задач СВО. "Признание "The John Smith Trust" нежелательной организацией позволит не только привлечь к ответственности участников Фонда, выявить всю агентурную сеть, но и предотвратить попытки британского правительства влиять на политику и гражданское общество в России", - отметил парламентарий. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.
https://ria.ru/20240614/genprokuratura-1952905089.html
https://ria.ru/20240611/organizatsii-1952097600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, андрей луговой, владимир путин, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Россия, Украина, Андрей Луговой, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
Британский фонд "The John Smith Trust" признали нежелательной организацией
Луговой: Генпрокуратура признала британский фонд JST нежелательной организацией
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Генпрокуратура России признала британский фонд "The John Smith Trust" нежелательной организацией, сообщил
первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой.
"По результатам проверочных мероприятий Генеральной прокуратурой Российской Федерации 26.06.2024 принято решение о признании деятельности указанной организации нежелательной на территории Российской Федерации ", - сказано в ответе ГП на запрос депутата Лугового, размещенном в его Telegram-канале.
По словам депутата, британская НПО многие годы занималась вербовкой агентов для работы против России, подготовкой "условий для свержения государственной власти" и недостижения целей и задач СВО.
"Признание "The John Smith Trust" нежелательной организацией позволит не только привлечь к ответственности участников Фонда, выявить всю агентурную сеть, но и предотвратить попытки британского правительства влиять на политику и гражданское общество в России", - отметил парламентарий.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.