https://ria.ru/20240709/genprokuratura-1958636429.html

Британский фонд "The John Smith Trust" признали нежелательной организацией

Британский фонд "The John Smith Trust" признали нежелательной организацией - РИА Новости, 09.07.2024

Британский фонд "The John Smith Trust" признали нежелательной организацией

Генпрокуратура России признала британский фонд "The John Smith Trust" нежелательной организацией, сообщил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T23:09

2024-07-09T23:09

2024-07-09T23:09

россия

украина

андрей луговой

владимир путин

генеральная прокуратура рф

госдума рф

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Генпрокуратура России признала британский фонд "The John Smith Trust" нежелательной организацией, сообщил первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой. "По результатам проверочных мероприятий Генеральной прокуратурой Российской Федерации 26.06.2024 принято решение о признании деятельности указанной организации нежелательной на территории Российской Федерации ", - сказано в ответе ГП на запрос депутата Лугового, размещенном в его Telegram-канале. По словам депутата, британская НПО многие годы занималась вербовкой агентов для работы против России, подготовкой "условий для свержения государственной власти" и недостижения целей и задач СВО. "Признание "The John Smith Trust" нежелательной организацией позволит не только привлечь к ответственности участников Фонда, выявить всю агентурную сеть, но и предотвратить попытки британского правительства влиять на политику и гражданское общество в России", - отметил парламентарий. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО.

https://ria.ru/20240614/genprokuratura-1952905089.html

https://ria.ru/20240611/organizatsii-1952097600.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, андрей луговой, владимир путин, генеральная прокуратура рф, госдума рф