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Молдавская полиция провела обыски в офисе блока "Победа" - РИА Новости, 09.07.2024
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11:25 09.07.2024 (обновлено: 15:26 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/gagauzija-1958447334.html
Молдавская полиция провела обыски в офисе блока "Победа"
Молдавская полиция провела обыски в офисе блока "Победа" - РИА Новости, 09.07.2024
Молдавская полиция провела обыски в офисе блока "Победа"
В Гагаузской автономии в составе Молдавии проходят обыски офиса оппозиционного блока "Победа", здание оцепила полиция, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T11:25
2024-07-09T15:26
в мире
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КИШИНЕВ, 9 июл — РИА Новости. В Гагаузской автономии в составе Молдавии проходят обыски офиса оппозиционного блока "Победа", здание оцепила полиция, сообщил РИА Новости представитель политсилы Василий Новак. "Утром я пришел в офис и увидел вокруг здания оцепление полиции. Работа офиса сейчас приостановлена, в здании идут обыски. Непонятно, что ищут. Это демократия в стиле (президента Молдавии. — Прим. ред.) Майи Санду: есть нападки на партию "Шанс", запретили партию "Шор", сейчас набросились на блок "Победа", — сказал он. Политик также отметил, что это не первый случай давления на оппозиционные силы в Гагаузии. Позднее Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии сообщил о задержании шести активистов блока "Победа". Там уточнили, что обыски проходили по делу о незаконном финансировании политической партии, отмывании денег и подделке финансовых отчетов.В ведомстве также уточнили, что проводят расследования по делу о незаконном участии в протестах и "по выплате денег активистам партии и перевозчикам пассажиров", а также "выплате денежных бонусов через банковские карты "Мир", выпущенные российскими банками".В Молдавии уже отмечались случаи запрета и преследования оппозиционных партий. Представители блока "Победа" заявляют о намерении продолжать борьбу за свои права и призывают международное сообщество обратить внимание на ситуацию с демократией в стране. Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов.Глава Гагаузии Гуцул 9 апреля подписала соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь. Администрация автономии позже сообщила, что с 1 мая все пенсионеры стали обладателями доступа к платежной системе "Мир", часть из них смогли получить обещанную доплату к пенсии в размере 2000 леев, или 9958 рублей. Выплаты продолжились в июле.С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, организованные оппозицией, которая требует отставки президента Санду и правительства. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. Так, в стране запретили оппозиционную партию "Шор", а представители других партий, включая социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями. Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20240426/gutsul-1942634309.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, майя санду
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Майя Санду
Молдавская полиция провела обыски в офисе блока "Победа"

Новак: в Гагаузии проходят обыски офиса оппозиционного блока "Победа"

© Gagauzia24/TelegramСотрудник правоохранительных органов возле офиса команды Илана Шора в Комрате
Сотрудник правоохранительных органов возле офиса команды Илана Шора в Комрате - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Gagauzia24/Telegram
Сотрудник правоохранительных органов возле офиса команды Илана Шора в Комрате
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 июл — РИА Новости. В Гагаузской автономии в составе Молдавии проходят обыски офиса оппозиционного блока "Победа", здание оцепила полиция, сообщил РИА Новости представитель политсилы Василий Новак.
"Утром я пришел в офис и увидел вокруг здания оцепление полиции. Работа офиса сейчас приостановлена, в здании идут обыски. Непонятно, что ищут. Это демократия в стиле (президента Молдавии. — Прим. ред.) Майи Санду: есть нападки на партию "Шанс", запретили партию "Шор", сейчас набросились на блок "Победа", — сказал он.
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Политик также отметил, что это не первый случай давления на оппозиционные силы в Гагаузии.
Позднее Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии сообщил о задержании шести активистов блока "Победа". Там уточнили, что обыски проходили по делу о незаконном финансировании политической партии, отмывании денег и подделке финансовых отчетов.
В ведомстве также уточнили, что проводят расследования по делу о незаконном участии в протестах и "по выплате денег активистам партии и перевозчикам пассажиров", а также "выплате денежных бонусов через банковские карты "Мир", выпущенные российскими банками".
В Молдавии уже отмечались случаи запрета и преследования оппозиционных партий. Представители блока "Победа" заявляют о намерении продолжать борьбу за свои права и призывают международное сообщество обратить внимание на ситуацию с демократией в стране.
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Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов.
Глава Гагаузии Гуцул 9 апреля подписала соглашение с российским Промсвязьбанком об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые ежемесячно будет поступать материальная помощь. Администрация автономии позже сообщила, что с 1 мая все пенсионеры стали обладателями доступа к платежной системе "Мир", часть из них смогли получить обещанную доплату к пенсии в размере 2000 леев, или 9958 рублей. Выплаты продолжились в июле.
С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, организованные оппозицией, которая требует отставки президента Санду и правительства. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. Так, в стране запретили оппозиционную партию "Шор", а представители других партий, включая социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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