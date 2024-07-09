https://ria.ru/20240709/frantsiya-1958419436.html
Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен, пишут СМИ
Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024
Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен, пишут СМИ
Парижская прокуратура начала расследование против лидера парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен по подозрению в незаконном финансировании РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:32
2024-07-09T09:32
2024-07-09T10:56
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ПАРИЖ, 9 июл — РИА Новости. Парижская прокуратура начала расследование против лидера парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен по подозрению в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники. "Прокуратура Парижа недавно начала судебное расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года", — указано в материале. Началу расследования предшествовала жалоба Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP). По информации телеканала, подозрения из-за предвыборной кампании у ведомства вызвала не только Марин Ле Пен, но именно против нее запустили судебное расследование. Согласно французскому законодательству, во время предвыборных кампаний кандидатам запрещено превышать установленный лимит расходов. При соблюдении условий государство возмещает часть трат. В противном случае CNCCFP может внести изменения в избирательные счета, сократить сумму полагаемого возмещения и при необходимости передать дело для расследования. Именно на этом основании комиссия подала жалобу, указал телеканал.
https://ria.ru/20240708/partija-1958218246.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, париж, марин ле пен
В мире, Париж, Марин Ле Пен
Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен, пишут СМИ
BFMTV: прокуратура заподозрила Ле Пен в незаконном финансировании кампании
ПАРИЖ, 9 июл — РИА Новости.
Парижская прокуратура начала расследование против лидера парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен по подозрению в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года, сообщил телеканал BFMTV
со ссылкой на источники.
«
"Прокуратура Парижа недавно начала судебное расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года", — указано в материале.
Началу расследования предшествовала жалоба Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP). По информации телеканала, подозрения из-за предвыборной кампании у ведомства вызвала не только Марин Ле Пен, но именно против нее запустили судебное расследование.
Согласно французскому законодательству, во время предвыборных кампаний кандидатам запрещено превышать установленный лимит расходов. При соблюдении условий государство возмещает часть трат. В противном случае CNCCFP может внести изменения в избирательные счета, сократить сумму полагаемого возмещения и при необходимости передать дело для расследования.
Именно на этом основании комиссия подала жалобу, указал телеканал.