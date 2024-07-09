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Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024
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09:32 09.07.2024 (обновлено: 10:56 09.07.2024)
https://ria.ru/20240709/frantsiya-1958419436.html
Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен, пишут СМИ
Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024
Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен, пишут СМИ
Парижская прокуратура начала расследование против лидера парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен по подозрению в незаконном финансировании РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:32
2024-07-09T10:56
в мире
париж
марин ле пен
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ПАРИЖ, 9 июл — РИА Новости. Парижская прокуратура начала расследование против лидера парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен по подозрению в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники. "Прокуратура Парижа недавно начала судебное расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года", — указано в материале. Началу расследования предшествовала жалоба Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP). По информации телеканала, подозрения из-за предвыборной кампании у ведомства вызвала не только Марин Ле Пен, но именно против нее запустили судебное расследование. Согласно французскому законодательству, во время предвыборных кампаний кандидатам запрещено превышать установленный лимит расходов. При соблюдении условий государство возмещает часть трат. В противном случае CNCCFP может внести изменения в избирательные счета, сократить сумму полагаемого возмещения и при необходимости передать дело для расследования. Именно на этом основании комиссия подала жалобу, указал телеканал.
https://ria.ru/20240708/partija-1958218246.html
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в мире, париж, марин ле пен
В мире, Париж, Марин Ле Пен
Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен, пишут СМИ

BFMTV: прокуратура заподозрила Ле Пен в незаконном финансировании кампании

© AP Photo / Lewis JolyМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 июл — РИА Новости. Парижская прокуратура начала расследование против лидера парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен по подозрению в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
«
"Прокуратура Парижа недавно начала судебное расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года", — указано в материале.
Марин Ле Пен на предвыборном мероприятии - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Партия Ле Пен присоединится к фракции Орбана в Европарламенте
8 июля, 13:35
Началу расследования предшествовала жалоба Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP). По информации телеканала, подозрения из-за предвыборной кампании у ведомства вызвала не только Марин Ле Пен, но именно против нее запустили судебное расследование.
Согласно французскому законодательству, во время предвыборных кампаний кандидатам запрещено превышать установленный лимит расходов. При соблюдении условий государство возмещает часть трат. В противном случае CNCCFP может внести изменения в избирательные счета, сократить сумму полагаемого возмещения и при необходимости передать дело для расследования.
Именно на этом основании комиссия подала жалобу, указал телеканал.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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