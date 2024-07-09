https://ria.ru/20240709/frantsiya-1958419436.html

Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен, пишут СМИ

Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024

Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен, пишут СМИ

Парижская прокуратура начала расследование против лидера парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен по подозрению в незаконном финансировании РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:32

2024-07-09T09:32

2024-07-09T10:56

в мире

париж

марин ле пен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956857824_66:275:2808:1818_1920x0_80_0_0_b063b528afafd3a1e60c668022d0c281.jpg

ПАРИЖ, 9 июл — РИА Новости. Парижская прокуратура начала расследование против лидера парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен по подозрению в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники. "Прокуратура Парижа недавно начала судебное расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года", — указано в материале. Началу расследования предшествовала жалоба Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP). По информации телеканала, подозрения из-за предвыборной кампании у ведомства вызвала не только Марин Ле Пен, но именно против нее запустили судебное расследование. Согласно французскому законодательству, во время предвыборных кампаний кандидатам запрещено превышать установленный лимит расходов. При соблюдении условий государство возмещает часть трат. В противном случае CNCCFP может внести изменения в избирательные счета, сократить сумму полагаемого возмещения и при необходимости передать дело для расследования. Именно на этом основании комиссия подала жалобу, указал телеканал.

https://ria.ru/20240708/partija-1958218246.html

https://ria.ru/20240704/frantsiya-1957239977.html

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, париж, марин ле пен