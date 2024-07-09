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Экс-полицейскому вынесли приговор за похищение бизнесмена - РИА Новости, 09.07.2024
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14:25 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/eks-politsejskij-1958498255.html
Экс-полицейскому вынесли приговор за похищение бизнесмена
Экс-полицейскому вынесли приговор за похищение бизнесмена - РИА Новости, 09.07.2024
Экс-полицейскому вынесли приговор за похищение бизнесмена
Никулинский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии строгого режима бывшего полицейского Владимира Ольшанского по делу о похищении бизнесмена и вымогательстве,... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T14:25
2024-07-09T14:25
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии строгого режима бывшего полицейского Владимира Ольшанского по делу о похищении бизнесмена и вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем сложения назначенного наказания и наказания, назначенного ранее Никулинским районным судом города Москвы, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства. Как установил суд, Ольшанский и сообщники на почве конфликта похитили бизнесмена-председателя совета коммерческой организации и его водителя. Потерпевшие были отпущены после того, как предприниматель предоставил расписку на передачу Ольшанскому денежных средств.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Экс-полицейскому вынесли приговор за похищение бизнесмена

Экс-полицейский получил восемь лет колонии по делу о похищении бизнесмена

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии строгого режима бывшего полицейского Владимира Ольшанского по делу о похищении бизнесмена и вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем сложения назначенного наказания и наказания, назначенного ранее Никулинским районным судом города Москвы, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - рассказал собеседник агентства.
Как установил суд, Ольшанский и сообщники на почве конфликта похитили бизнесмена-председателя совета коммерческой организации и его водителя. Потерпевшие были отпущены после того, как предприниматель предоставил расписку на передачу Ольшанскому денежных средств.
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