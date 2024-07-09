https://ria.ru/20240709/efimov-1958377328.html

Ефимов: свыше 300 жилых комплексов передано под заселение по реновации

Ефимов: свыше 300 жилых комплексов передано под заселение по реновации - РИА Новости, 09.07.2024

Ефимов: свыше 300 жилых комплексов передано под заселение по реновации

Власти Москвы с начала программы реновации передали под заселение 307 жилых комплексов, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:06

2024-07-09T10:06

2024-07-09T10:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 9 июля - РИА Новости. Власти Москвы с начала программы реновации передали под заселение 307 жилых комплексов, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Программа реновации вышла на тот этап, когда работа четко выстроена и структурирована, а результаты ежегодно улучшаются. В Москве под заселение горожан уже передали 307 жилых комплексов, в которых насчитывается около 76 тысяч квартир", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По его словам, сейчас в кварталах реновации продолжают возводить новостройки, а всего для строительства домов по программе подобрано 623 площадки, на которых появится около 10,2 миллиона "квадратов" жилой недвижимости.В пресс-релизе уточняется, что с августа 2017 года в новые жилые комплексы переехали свыше 145 тысяч москвичей, причем еще более 18 тысяч человек находятся в процессе переезда.В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский обратил внимание, что с начала реализации реновации более 58 тысяч семей переселилились в новое жилье. Он добавил, что сейчас по переездам лидирует юго-восток Москвы, при этом горожане также активно заселяются в новостройки Западного, Восточного и Северного административных округов."Первые этажи домов – нежилые, они предусмотрены под размещение вестибюлей, лифтовых холлов, комнат для хранения колясок и велосипедов, кладовых для хранения уборочного инвентаря, технических помещений и почтовых ящиков. Также на первых этажах открываются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей", – указал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что, начиная с 2024 года, под заселение по программе реновации передали 30 домов.Программа реновации жилищного фонда, утвержденная в августе 2017 года, касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за прошлый год в Москве передано под заселение 59 новостроек, в новые дома переселено более 47 тысяч человек.

https://ria.ru/20240708/ofisy-1958209019.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы