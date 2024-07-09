https://ria.ru/20240709/efimov-1958377328.html
Ефимов: свыше 300 жилых комплексов передано под заселение по реновации
Ефимов: свыше 300 жилых комплексов передано под заселение по реновации - РИА Новости, 09.07.2024
Ефимов: свыше 300 жилых комплексов передано под заселение по реновации
Власти Москвы с начала программы реновации передали под заселение 307 жилых комплексов, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:06
2024-07-09T10:06
2024-07-09T10:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 9 июля - РИА Новости. Власти Москвы с начала программы реновации передали под заселение 307 жилых комплексов, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Программа реновации вышла на тот этап, когда работа четко выстроена и структурирована, а результаты ежегодно улучшаются. В Москве под заселение горожан уже передали 307 жилых комплексов, в которых насчитывается около 76 тысяч квартир", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.По его словам, сейчас в кварталах реновации продолжают возводить новостройки, а всего для строительства домов по программе подобрано 623 площадки, на которых появится около 10,2 миллиона "квадратов" жилой недвижимости.В пресс-релизе уточняется, что с августа 2017 года в новые жилые комплексы переехали свыше 145 тысяч москвичей, причем еще более 18 тысяч человек находятся в процессе переезда.В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский обратил внимание, что с начала реализации реновации более 58 тысяч семей переселилились в новое жилье. Он добавил, что сейчас по переездам лидирует юго-восток Москвы, при этом горожане также активно заселяются в новостройки Западного, Восточного и Северного административных округов."Первые этажи домов – нежилые, они предусмотрены под размещение вестибюлей, лифтовых холлов, комнат для хранения колясок и велосипедов, кладовых для хранения уборочного инвентаря, технических помещений и почтовых ящиков. Также на первых этажах открываются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей", – указал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что, начиная с 2024 года, под заселение по программе реновации передали 30 домов.Программа реновации жилищного фонда, утвержденная в августе 2017 года, касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за прошлый год в Москве передано под заселение 59 новостроек, в новые дома переселено более 47 тысяч человек.
https://ria.ru/20240708/ofisy-1958209019.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 9 июля - РИА Новости. Власти Москвы с начала программы реновации передали под заселение 307 жилых комплексов, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Программа реновации вышла на тот этап, когда работа четко выстроена и структурирована, а результаты ежегодно улучшаются. В Москве под заселение горожан уже передали 307 жилых комплексов, в которых насчитывается около 76 тысяч квартир", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
По его словам, сейчас в кварталах реновации продолжают возводить новостройки, а всего для строительства домов по программе подобрано 623 площадки, на которых появится около 10,2 миллиона "квадратов" жилой недвижимости.
В пресс-релизе уточняется, что с августа 2017 года в новые жилые комплексы переехали свыше 145 тысяч москвичей, причем еще более 18 тысяч человек находятся в процессе переезда.
В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
обратил внимание, что с начала реализации реновации более 58 тысяч семей переселилились в новое жилье. Он добавил, что сейчас по переездам лидирует юго-восток Москвы, при этом горожане также активно заселяются в новостройки Западного, Восточного и Северного административных округов.
«
"Первые этажи домов – нежилые, они предусмотрены под размещение вестибюлей, лифтовых холлов, комнат для хранения колясок и велосипедов, кладовых для хранения уборочного инвентаря, технических помещений и почтовых ящиков. Также на первых этажах открываются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей", – указал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов
.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин
рассказал, что, начиная с 2024 года, под заселение по программе реновации передали 30 домов.
Программа реновации жилищного фонда, утвержденная в августе 2017 года, касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за прошлый год в Москве передано под заселение 59 новостроек, в новые дома переселено более 47 тысяч человек.