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Ефимов: 221 проект КРТ находится за пределами ТТК в Москве - РИА Новости, 09.07.2024
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09:06 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/efimov-1958376351.html
Ефимов: 221 проект КРТ находится за пределами ТТК в Москве
Ефимов: 221 проект КРТ находится за пределами ТТК в Москве - РИА Новости, 09.07.2024
Ефимов: 221 проект КРТ находится за пределами ТТК в Москве
В Москве за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) планируют реализовать 221 проект комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T09:06
2024-07-09T09:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 9 июля - РИА Новости. В Москве за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) планируют реализовать 221 проект комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Из 236 проектов КРТ, которые сейчас прорабатываются и реализуются в Москве, 221 находится за пределами Третьего транспортного кольца. Это более 90% от общего числа. Там на участках общей площадью свыше трех тысяч гектаров предусмотрено строительство почти 50,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости", – цитирует его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Заммэра подчеркнул, что реализации проектов за пределами ТТК позволит создать порядка 732 тысяч рабочих мест. По его словам, инвестиции в проекты составят свыше 16,6 триллиона рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект – 1,5 триллиона рублей.В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что 221 проект предполагает строительство около 4,9 миллиона квадратных метров промышленных объектов, а также более 18,7 миллиона "квадратов" общественно-деловой недвижимости и свыше 26,5 миллиона "квадратов" жилья. "В новых сбалансированных кварталах москвичи смогут работать в шаговой доступности от дома. Это сократит уровень маятниковой миграции в центральную часть города и снизит трафик", – добавил он.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20240707/efimov-1957939376.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: 221 проект КРТ находится за пределами ТТК в Москве

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июля - РИА Новости. В Москве за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) планируют реализовать 221 проект комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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"Из 236 проектов КРТ, которые сейчас прорабатываются и реализуются в Москве, 221 находится за пределами Третьего транспортного кольца. Это более 90% от общего числа. Там на участках общей площадью свыше трех тысяч гектаров предусмотрено строительство почти 50,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости", – цитирует его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Ефимов: в московском Тропарево-Никулине по КРТ построят деловой центр
7 июля, 13:05
Заммэра подчеркнул, что реализации проектов за пределами ТТК позволит создать порядка 732 тысяч рабочих мест. По его словам, инвестиции в проекты составят свыше 16,6 триллиона рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект – 1,5 триллиона рублей.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что 221 проект предполагает строительство около 4,9 миллиона квадратных метров промышленных объектов, а также более 18,7 миллиона "квадратов" общественно-деловой недвижимости и свыше 26,5 миллиона "квадратов" жилья. "В новых сбалансированных кварталах москвичи смогут работать в шаговой доступности от дома. Это сократит уровень маятниковой миграции в центральную часть города и снизит трафик", – добавил он.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Ефимов: Москва к концу года удвоит число реализуемых проектов КРТ
6 июля, 12:05
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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