https://ria.ru/20240709/efimov-1958376351.html

Ефимов: 221 проект КРТ находится за пределами ТТК в Москве

Ефимов: 221 проект КРТ находится за пределами ТТК в Москве - РИА Новости, 09.07.2024

Ефимов: 221 проект КРТ находится за пределами ТТК в Москве

В Москве за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) планируют реализовать 221 проект комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:06

2024-07-09T09:06

2024-07-09T09:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0f/1953100309_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_916af7f52d9768392df65c7f706180fc.jpg

МОСКВА, 9 июля - РИА Новости. В Москве за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) планируют реализовать 221 проект комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Из 236 проектов КРТ, которые сейчас прорабатываются и реализуются в Москве, 221 находится за пределами Третьего транспортного кольца. Это более 90% от общего числа. Там на участках общей площадью свыше трех тысяч гектаров предусмотрено строительство почти 50,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости", – цитирует его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Заммэра подчеркнул, что реализации проектов за пределами ТТК позволит создать порядка 732 тысяч рабочих мест. По его словам, инвестиции в проекты составят свыше 16,6 триллиона рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект – 1,5 триллиона рублей.В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что 221 проект предполагает строительство около 4,9 миллиона квадратных метров промышленных объектов, а также более 18,7 миллиона "квадратов" общественно-деловой недвижимости и свыше 26,5 миллиона "квадратов" жилья. "В новых сбалансированных кварталах москвичи смогут работать в шаговой доступности от дома. Это сократит уровень маятниковой миграции в центральную часть города и снизит трафик", – добавил он.В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20240707/efimov-1957939376.html

https://ria.ru/20240706/efimov-1957798713.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы