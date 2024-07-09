Ефимов: 221 проект КРТ находится за пределами ТТК в Москве
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 9 июля - РИА Новости. В Москве за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) планируют реализовать 221 проект комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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"Из 236 проектов КРТ, которые сейчас прорабатываются и реализуются в Москве, 221 находится за пределами Третьего транспортного кольца. Это более 90% от общего числа. Там на участках общей площадью свыше трех тысяч гектаров предусмотрено строительство почти 50,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости", – цитирует его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Заммэра подчеркнул, что реализации проектов за пределами ТТК позволит создать порядка 732 тысяч рабочих мест. По его словам, инвестиции в проекты составят свыше 16,6 триллиона рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект – 1,5 триллиона рублей.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что 221 проект предполагает строительство около 4,9 миллиона квадратных метров промышленных объектов, а также более 18,7 миллиона "квадратов" общественно-деловой недвижимости и свыше 26,5 миллиона "квадратов" жилья. "В новых сбалансированных кварталах москвичи смогут работать в шаговой доступности от дома. Это сократит уровень маятниковой миграции в центральную часть города и снизит трафик", – добавил он.
В Москве благодаря программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. На сегодняшний день на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.