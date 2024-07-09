https://ria.ru/20240709/efimov-1958375761.html

Ефимов: детско-взрослая поликлиника в Некрасовке готова более чем на 25%

Ефимов: детско-взрослая поликлиника в Некрасовке готова более чем на 25% - РИА Новости, 09.07.2024

Ефимов: детско-взрослая поликлиника в Некрасовке готова более чем на 25%

До конца 2025 года в столичном районе Некрасовка в рамках Адресной инвестиционной программы планируют завершить строительство детско-взрослой поликлиники, ее... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:05

2024-07-09T14:05

2024-07-09T14:05

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 9 июля - РИА Новости. До конца 2025 года в столичном районе Некрасовка в рамках Адресной инвестиционной программы планируют завершить строительство детско-взрослой поликлиники, ее готовность в настоящее время превысила 25%, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Некрасовке появится детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену. Площадь объекта превысит 15 тысяч квадратных метров. В настоящий момент полностью завершено возведение монолита нового здания. За четыре месяца его готовность выросла втрое", – цитирует его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Заммэра обратил внимание, что сейчас специалисты проводят монтаж кровли, устройство внутренних перегородок и отделочные работы.Для удобства в новом медучреждении предусмотрят отдельный вход для пациентов взрослого и детского отделений, уточняется в пресс-релизе. Кроме того, в поликлинике будут работать отделения стоматологии и травматологические пункты."Для проведения обследований в поликлинике установят современную медицинскую технику: аппараты УЗИ, комплексы рентгеновской диагностики, специальное офтальмологическое оборудование, ЛОР-установки. Отделение стоматологии оснастят оборудованием, которое позволит обеспечить качественное обслуживание пациентов разного возраста", – приводятся слова руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.В сообщении отмечается, что поликлинику строят по новому московскому стандарту с понятной системой навигации и удобным расположением кабинетов врачей, при котором будет меньше очередей. На первом этаже откроют кафе, а на всех этажах, где ведется прием врачей, сделают комфортные зоны ожидания с игровыми для маленьких пациентов. Для сотрудников оборудуют комнаты отдыха, а кабинеты оснастят эргономичной мебелью.

https://ria.ru/20240708/efimov-1958105725.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы