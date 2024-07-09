https://ria.ru/20240709/defitsit-1958420656.html

Минфин отчитался о дефиците бюджета России за полгода

Минфин отчитался о дефиците бюджета России за полгода - РИА Новости, 09.07.2024

Минфин отчитался о дефиците бюджета России за полгода

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июне текущего года, по предварительной оценке, составил 929 миллиарда рублей, или 0,5% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T09:44

2024-07-09T09:44

2024-07-09T09:44

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июне текущего года, по предварительной оценке, составил 929 миллиарда рублей, или 0,5% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета выросли на 68,5% - до 5,698 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 26,6%, до 11,395 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте Минфина России. "По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-июне 2024 года составил 17 093 млрд рублей, что на 38,0% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+27% г/г), так и бюджетной системы в целом (+24% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении. "По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-июня 2024 года составил 18 022 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 22,3% г/г. В целом, в 2024 году объем расходов федерального бюджета формируется исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами "бюджетного правила"). Соответствующее увеличение объема расходов предусмотрено в поправках к федеральному закону о бюджете", - отмечает Минфин. Таким образом, следует, что по итогам января-июня 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 929 миллиарда рублей. Как отмечает Минфин, это на 1,421 триллиона рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года, тогда дефицит бюджета составлял 1,4% ВВП. "Нефтегазовые доходы составили 5 698 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+68,5% г/г), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем", - говорится в сообщении. Как уточняет Минфин, накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов. "При этом с учетом изменения прогноза социально экономического развития в поправках к федеральному закону о бюджете предусмотрено некоторое снижение оценки поступления дополнительных нефтегазовых доходов (направляемых по итогам года в ФНБ) в 2024 году", - отметили в Минфине. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 11 395 млрд рублей и увеличились на 26,6% г/г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-июня выросли на 17,6%, и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. С учетом пересмотра в сторону повышения прогноза экономической активности и фактической траектории поступления крупнейших налогов в поправках к федеральному закону о бюджете предусмотрено соответствующее увеличение ненефтегазовых доходов", - добавляется в сообщении. Динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-июне 2024 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, заключили в Минфине.

https://ria.ru/20240403/ekonomika-1937583929.html

https://ria.ru/20240704/ekonomika-1957431608.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)