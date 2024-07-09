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В Минвостокразвития ожидают участия в ВЭФ всех ключевых партнеров по БРИКС - РИА Новости, 09.07.2024
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07:16 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/chekunki-1958406873.html
В Минвостокразвития ожидают участия в ВЭФ всех ключевых партнеров по БРИКС
В Минвостокразвития ожидают участия в ВЭФ всех ключевых партнеров по БРИКС - РИА Новости, 09.07.2024
В Минвостокразвития ожидают участия в ВЭФ всех ключевых партнеров по БРИКС
Ожидается, что все ключевые партнеры по БРИКС будут участвовать в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил журналистам глава Минвостокразвития... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T07:16
2024-07-09T07:16
экономика
владивосток
россия
китай
алексей чекунков
брикс
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Ожидается, что все ключевые партнеры по БРИКС будут участвовать в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Сейчас в связи с расширение группы БРИКС, в связи с активной работой Шанхайской организации сотрудничества и в целом с активной повесткой в Азиатско-Тихоокеанском регионе мы ожидаем, что все ключевые партнеры по БРИКС, по АТР будут участвовать в ВЭФ", - сказал Чекунков. Во вторник во Владивостоке прошло 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и вице-премьера России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
https://ria.ru/20240705/briks-1957787604.html
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экономика, владивосток, россия, китай, алексей чекунков, брикс, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Владивосток, Россия, Китай, Алексей Чекунков, БРИКС, Дальневосточный федеральный университет
В Минвостокразвития ожидают участия в ВЭФ всех ключевых партнеров по БРИКС

Глава Минвостокразвития Чекунков: все партнеры по БРИКС будут участвовать в ВЭФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Флаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Ожидается, что все ключевые партнеры по БРИКС будут участвовать в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Сейчас в связи с расширение группы БРИКС, в связи с активной работой Шанхайской организации сотрудничества и в целом с активной повесткой в Азиатско-Тихоокеанском регионе мы ожидаем, что все ключевые партнеры по БРИКС, по АТР будут участвовать в ВЭФ", - сказал Чекунков.
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Во вторник во Владивостоке прошло 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и вице-премьера России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
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ЭкономикаВладивостокРоссияКитайАлексей ЧекунковБРИКСДальневосточный федеральный университет
 
 
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