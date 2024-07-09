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В Минвостокразвития ожидают участия в ВЭФ всех ключевых партнеров по БРИКС
В Минвостокразвития ожидают участия в ВЭФ всех ключевых партнеров по БРИКС - РИА Новости, 09.07.2024
В Минвостокразвития ожидают участия в ВЭФ всех ключевых партнеров по БРИКС
Ожидается, что все ключевые партнеры по БРИКС будут участвовать в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил журналистам глава Минвостокразвития... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T07:16
2024-07-09T07:16
2024-07-09T07:16
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алексей чекунков
брикс
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ВЛАДИВОСТОК, 9 июл – РИА Новости. Ожидается, что все ключевые партнеры по БРИКС будут участвовать в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщил журналистам глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Сейчас в связи с расширение группы БРИКС, в связи с активной работой Шанхайской организации сотрудничества и в целом с активной повесткой в Азиатско-Тихоокеанском регионе мы ожидаем, что все ключевые партнеры по БРИКС, по АТР будут участвовать в ВЭФ", - сказал Чекунков. Во вторник во Владивостоке прошло 5-е заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР под совместным председательством вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина и вице-премьера России, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. ВЭФ-2024 состоится 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
https://ria.ru/20240705/briks-1957787604.html
https://ria.ru/20231124/vef-1911494741.html
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экономика, владивосток, россия, китай, алексей чекунков, брикс, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Владивосток, Россия, Китай, Алексей Чекунков, БРИКС, Дальневосточный федеральный университет
В Минвостокразвития ожидают участия в ВЭФ всех ключевых партнеров по БРИКС
Глава Минвостокразвития Чекунков: все партнеры по БРИКС будут участвовать в ВЭФ