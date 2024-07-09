В Болгарии рядом с НПЗ "Лукойл Нефтохим" вспыхнул пожар
В болгарском городе Бургас рядом с НПЗ "Лукойл Нефтохим" вспыхнул пожар
© iStock.com / Media Trading LtdБургас
© iStock.com / Media Trading Ltd
Бургас. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пожар начался рядом с нефтеперерабатывающим заводом компании "Лукойл Нефтохим" в болгарском городе Бургасе, передает агентство БТА со ссылкой на региональную дирекцию МВД.
Сигнал о возгорании поступил около 14.30 (совпадает с мск). Представитель МВД Цветелина Рандева сообщила, что в районе пожара горит сухая трава и растительность. С огнем борются четыре пожарных машины и 12 пожарных.
Периметр вокруг НПЗ превентивно заливается водой. Для создания противопожарной просеки привлечена тяжелая техника.
Газета "24 часа" сообщает, что пожар начался на расположенной рядом с НПЗ частной станции газовой заправки.
В начале декабря компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране.
Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в этой связи, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не имеют никакого отношения к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, и предупредила, что это предприятие не удастся купить по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.
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