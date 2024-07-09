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В Болгарии рядом с НПЗ "Лукойл Нефтохим" вспыхнул пожар - РИА Новости, 09.07.2024
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16:59 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/bolgarija-1958560391.html
В Болгарии рядом с НПЗ "Лукойл Нефтохим" вспыхнул пожар
В Болгарии рядом с НПЗ "Лукойл Нефтохим" вспыхнул пожар - РИА Новости, 09.07.2024
В Болгарии рядом с НПЗ "Лукойл Нефтохим" вспыхнул пожар
Пожар начался рядом с нефтеперерабатывающим заводом компании "Лукойл Нефтохим" в болгарском городе Бургасе, передает агентство БТА со ссылкой на региональную... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T16:59
2024-07-09T16:59
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пожар начался рядом с нефтеперерабатывающим заводом компании "Лукойл Нефтохим" в болгарском городе Бургасе, передает агентство БТА со ссылкой на региональную дирекцию МВД. Сигнал о возгорании поступил около 14.30 (совпадает с мск). Представитель МВД Цветелина Рандева сообщила, что в районе пожара горит сухая трава и растительность. С огнем борются четыре пожарных машины и 12 пожарных. Периметр вокруг НПЗ превентивно заливается водой. Для создания противопожарной просеки привлечена тяжелая техника. Газета "24 часа" сообщает, что пожар начался на расположенной рядом с НПЗ частной станции газовой заправки. В начале декабря компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в этой связи, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не имеют никакого отношения к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, и предупредила, что это предприятие не удастся купить по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.
https://ria.ru/20240101/bolgariya-1919379747.html
https://ria.ru/20240430/lukoyl-1943196224.html
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бургас, болгария, россия, элеонора митрофанова, лукойл, в мире
Бургас, Болгария, Россия, Элеонора Митрофанова, ЛУКОЙЛ, В мире
В Болгарии рядом с НПЗ "Лукойл Нефтохим" вспыхнул пожар

В болгарском городе Бургас рядом с НПЗ "Лукойл Нефтохим" вспыхнул пожар

© iStock.com / Media Trading LtdБургас
Бургас - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© iStock.com / Media Trading Ltd
Бургас. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пожар начался рядом с нефтеперерабатывающим заводом компании "Лукойл Нефтохим" в болгарском городе Бургасе, передает агентство БТА со ссылкой на региональную дирекцию МВД.
Сигнал о возгорании поступил около 14.30 (совпадает с мск). Представитель МВД Цветелина Рандева сообщила, что в районе пожара горит сухая трава и растительность. С огнем борются четыре пожарных машины и 12 пожарных.
Нефтеперерабатывающий завод Лукойл Нефтохим Бургас - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
В Болгарии проверили склады НПЗ "Лукойл" из-за запрета на нефть из России
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Периметр вокруг НПЗ превентивно заливается водой. Для создания противопожарной просеки привлечена тяжелая техника.
Газета "24 часа" сообщает, что пожар начался на расположенной рядом с НПЗ частной станции газовой заправки.
В начале декабря компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране.
Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в этой связи, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не имеют никакого отношения к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, и предупредила, что это предприятие не удастся купить по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.
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