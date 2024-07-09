https://ria.ru/20240709/bolgarija-1958560391.html

В Болгарии рядом с НПЗ "Лукойл Нефтохим" вспыхнул пожар

В Болгарии рядом с НПЗ "Лукойл Нефтохим" вспыхнул пожар - РИА Новости, 09.07.2024

В Болгарии рядом с НПЗ "Лукойл Нефтохим" вспыхнул пожар

Пожар начался рядом с нефтеперерабатывающим заводом компании "Лукойл Нефтохим" в болгарском городе Бургасе, передает агентство БТА со ссылкой на региональную... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T16:59

2024-07-09T16:59

2024-07-09T16:59

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пожар начался рядом с нефтеперерабатывающим заводом компании "Лукойл Нефтохим" в болгарском городе Бургасе, передает агентство БТА со ссылкой на региональную дирекцию МВД. Сигнал о возгорании поступил около 14.30 (совпадает с мск). Представитель МВД Цветелина Рандева сообщила, что в районе пожара горит сухая трава и растительность. С огнем борются четыре пожарных машины и 12 пожарных. Периметр вокруг НПЗ превентивно заливается водой. Для создания противопожарной просеки привлечена тяжелая техника. Газета "24 часа" сообщает, что пожар начался на расположенной рядом с НПЗ частной станции газовой заправки. В начале декабря компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в этой связи, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не имеют никакого отношения к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, и предупредила, что это предприятие не удастся купить по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.

https://ria.ru/20240101/bolgariya-1919379747.html

https://ria.ru/20240430/lukoyl-1943196224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бургас, болгария, россия, элеонора митрофанова, лукойл, в мире