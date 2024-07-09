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Роскомнадзор во втором квартале заблокировал почти 190 тысяч веб-страниц - РИА Новости, 09.07.2024
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10:41 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/blokirovka-1958432767.html
Роскомнадзор во втором квартале заблокировал почти 190 тысяч веб-страниц
Роскомнадзор во втором квартале заблокировал почти 190 тысяч веб-страниц - РИА Новости, 09.07.2024
Роскомнадзор во втором квартале заблокировал почти 190 тысяч веб-страниц
Роскомнадзор заблокировал почти 190 тысяч материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией во втором квартале 2024 года, говорится в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:41
2024-07-09T10:41
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал почти 190 тысяч материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией во втором квартале 2024 года, говорится в сообщении ведомства. Более 176 тысяч страниц удалено на основании решений суда, уполномоченных органов и требований Генеральной прокуратуры РФ, остальные 13 тысяч - в ходе рабочего взаимодействия Роскомнадзора и администраций соцсетей. "Во втором квартале 2024 года Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами удалил либо заблокировал почти 190 тысяч материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией", - сказано в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале. За второй квартал выросло число удаленных сайтов с пронаркотическим и суицидальным контентом на 10% и 15% соответственно. Число удаленных сайтов с материалами, пропагандирующими ЛГБТ*, педофилию и смену пола, напротив, снизилось на четверть. Количество удаленных сайтов, содержащих детскую порнографию, фейки о вооруженных силах РФ, контент экстремистского характера во втором квартале осталось на уровне первого квартала. Роскомнадзор ранее сообщал агентству, что в первом квартале 2024 года удалил или заблокировал более 170 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией.* Экстремистская организация, запрещена в России
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
Роскомнадзор во втором квартале заблокировал почти 190 тысяч веб-страниц

РКН во II квартале заблокировал 190 тысяч веб-страниц с запрещенной информацией

© Фото: ГК "Солар" | Перейти в медиабанкПрограммист за компьютером
Программист за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал почти 190 тысяч материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией во втором квартале 2024 года, говорится в сообщении ведомства.
Более 176 тысяч страниц удалено на основании решений суда, уполномоченных органов и требований Генеральной прокуратуры РФ, остальные 13 тысяч - в ходе рабочего взаимодействия Роскомнадзора и администраций соцсетей.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Роскомнадзор назвал причину блокировки сайта, созданного Акуниным*
1 июля, 13:06
"Во втором квартале 2024 года Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами удалил либо заблокировал почти 190 тысяч материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией", - сказано в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале.
За второй квартал выросло число удаленных сайтов с пронаркотическим и суицидальным контентом на 10% и 15% соответственно. Число удаленных сайтов с материалами, пропагандирующими ЛГБТ*, педофилию и смену пола, напротив, снизилось на четверть.
Количество удаленных сайтов, содержащих детскую порнографию, фейки о вооруженных силах РФ, контент экстремистского характера во втором квартале осталось на уровне первого квартала.
Роскомнадзор ранее сообщал агентству, что в первом квартале 2024 года удалил или заблокировал более 170 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией.
* Экстремистская организация, запрещена в России
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Хинштейн не исключил блокировки WhatsApp в России
8 июля, 14:29
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
 
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