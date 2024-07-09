https://ria.ru/20240709/blokirovka-1958432767.html
Роскомнадзор во втором квартале заблокировал почти 190 тысяч веб-страниц
Роскомнадзор во втором квартале заблокировал почти 190 тысяч веб-страниц - РИА Новости, 09.07.2024
Роскомнадзор во втором квартале заблокировал почти 190 тысяч веб-страниц
Роскомнадзор заблокировал почти 190 тысяч материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией во втором квартале 2024 года, говорится в... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T10:41
2024-07-09T10:41
2024-07-09T10:41
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал почти 190 тысяч материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией во втором квартале 2024 года, говорится в сообщении ведомства. Более 176 тысяч страниц удалено на основании решений суда, уполномоченных органов и требований Генеральной прокуратуры РФ, остальные 13 тысяч - в ходе рабочего взаимодействия Роскомнадзора и администраций соцсетей. "Во втором квартале 2024 года Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами удалил либо заблокировал почти 190 тысяч материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией", - сказано в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале. За второй квартал выросло число удаленных сайтов с пронаркотическим и суицидальным контентом на 10% и 15% соответственно. Число удаленных сайтов с материалами, пропагандирующими ЛГБТ*, педофилию и смену пола, напротив, снизилось на четверть. Количество удаленных сайтов, содержащих детскую порнографию, фейки о вооруженных силах РФ, контент экстремистского характера во втором квартале осталось на уровне первого квартала. Роскомнадзор ранее сообщал агентству, что в первом квартале 2024 года удалил или заблокировал более 170 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией.* Экстремистская организация, запрещена в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
Роскомнадзор во втором квартале заблокировал почти 190 тысяч веб-страниц
РКН во II квартале заблокировал 190 тысяч веб-страниц с запрещенной информацией
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Роскомнадзор заблокировал почти 190 тысяч материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией во втором квартале 2024 года, говорится в сообщении
ведомства.
Более 176 тысяч страниц удалено на основании решений суда, уполномоченных органов и требований Генеральной прокуратуры РФ
, остальные 13 тысяч - в ходе рабочего взаимодействия Роскомнадзора и администраций соцсетей.
"Во втором квартале 2024 года Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами удалил либо заблокировал почти 190 тысяч материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией", - сказано в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале.
За второй квартал выросло число удаленных сайтов с пронаркотическим и суицидальным контентом на 10% и 15% соответственно. Число удаленных сайтов с материалами, пропагандирующими ЛГБТ*, педофилию и смену пола, напротив, снизилось на четверть.
Количество удаленных сайтов, содержащих детскую порнографию, фейки о вооруженных силах РФ, контент экстремистского характера во втором квартале осталось на уровне первого квартала.
Роскомнадзор ранее сообщал агентству, что в первом квартале 2024 года удалил или заблокировал более 170 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией.
* Экстремистская организация, запрещена в России