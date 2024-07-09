https://ria.ru/20240709/blokirovka-1958432767.html

Роскомнадзор во втором квартале заблокировал почти 190 тысяч веб-страниц

Роскомнадзор во втором квартале заблокировал почти 190 тысяч веб-страниц - РИА Новости, 09.07.2024

Роскомнадзор во втором квартале заблокировал почти 190 тысяч веб-страниц

Роскомнадзор заблокировал почти 190 тысяч материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией во втором квартале 2024 года, говорится в... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T10:41

2024-07-09T10:41

2024-07-09T10:41

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал почти 190 тысяч материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией во втором квартале 2024 года, говорится в сообщении ведомства. Более 176 тысяч страниц удалено на основании решений суда, уполномоченных органов и требований Генеральной прокуратуры РФ, остальные 13 тысяч - в ходе рабочего взаимодействия Роскомнадзора и администраций соцсетей. "Во втором квартале 2024 года Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами удалил либо заблокировал почти 190 тысяч материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией", - сказано в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале. За второй квартал выросло число удаленных сайтов с пронаркотическим и суицидальным контентом на 10% и 15% соответственно. Число удаленных сайтов с материалами, пропагандирующими ЛГБТ*, педофилию и смену пола, напротив, снизилось на четверть. Количество удаленных сайтов, содержащих детскую порнографию, фейки о вооруженных силах РФ, контент экстремистского характера во втором квартале осталось на уровне первого квартала. Роскомнадзор ранее сообщал агентству, что в первом квартале 2024 года удалил или заблокировал более 170 тысяч интернет-страниц с запрещенной информацией.* Экстремистская организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240701/blokirovka-1956608536.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии