https://ria.ru/20240709/bajden-1958630612.html

Врачи Белого дома считают, что Байдену не нужно дополнительное обследование

Врачи Белого дома считают, что Байдену не нужно дополнительное обследование - РИА Новости, 09.07.2024

Врачи Белого дома считают, что Байдену не нужно дополнительное обследование

Сопровождающие президента США Джо Байдена врачи полагают, что глава государства не нуждается в дополнительном обследовании на предмет возможных проблем со... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T22:23

2024-07-09T22:23

2024-07-09T22:23

в мире

сша

карин жан-пьер

джо байден

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Сопровождающие президента США Джо Байдена врачи полагают, что глава государства не нуждается в дополнительном обследовании на предмет возможных проблем со здоровьем, заявила во вторник журналистам официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Медицинский персонал Белого дома и его врачи считают, что президент не нуждается в чем-либо помимо всеобъемлющего и детального, предельно конкретного медицинского обследования, которое состоялось у него четыре месяца назад. Это им решать, а не вам или мне", - сказала Жан-Пьер на брифинге.

https://ria.ru/20231127/bayden-1912007272.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, карин жан-пьер, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена