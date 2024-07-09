https://ria.ru/20240709/bajden-1958630612.html
Врачи Белого дома считают, что Байдену не нужно дополнительное обследование
Врачи Белого дома считают, что Байдену не нужно дополнительное обследование - РИА Новости, 09.07.2024
Врачи Белого дома считают, что Байдену не нужно дополнительное обследование
Сопровождающие президента США Джо Байдена врачи полагают, что глава государства не нуждается в дополнительном обследовании на предмет возможных проблем со... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T22:23
2024-07-09T22:23
2024-07-09T22:23
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джо байден
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Сопровождающие президента США Джо Байдена врачи полагают, что глава государства не нуждается в дополнительном обследовании на предмет возможных проблем со здоровьем, заявила во вторник журналистам официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Медицинский персонал Белого дома и его врачи считают, что президент не нуждается в чем-либо помимо всеобъемлющего и детального, предельно конкретного медицинского обследования, которое состоялось у него четыре месяца назад. Это им решать, а не вам или мне", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
https://ria.ru/20231127/bayden-1912007272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, карин жан-пьер, джо байден, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Врачи Белого дома считают, что Байдену не нужно дополнительное обследование
Жан-Пьер: врачи считают, что Байден не нуждается в дополнительном обследовании