https://ria.ru/20240709/bajden-1958509112.html

Байден понимает общие международные проблемы, пишут СМИ

Байден понимает общие международные проблемы, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2024

Байден понимает общие международные проблемы, пишут СМИ

Президент США Джо Байден демонстрирует глубокое понимание общих международных проблем, включая конфликт на Украине и опасения по поводу Китая, но теряется,... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T14:49

2024-07-09T14:49

2024-07-09T14:49

в мире

украина

китай

сша

джо байден

джон кирби

нато

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден демонстрирует глубокое понимание общих международных проблем, включая конфликт на Украине и опасения по поводу Китая, но теряется, когда речь заходит о конкретных мерах, которые могут предпринять те или иные страны или группы касательно этих ситуаций, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленных сотрудников его администрации. "Несколько высокопоставленных сотрудников администрации (президента), высказавшиеся анонимно по поводу личных бесед, говорят, что президент демонстрирует глубокое понимание общих проблем (конфликта на Украине и угрозы со стороны Китая), но при обсуждении конкретных и поэтапных мер, которые страны или группы могут предпринять по поводу этих конфликтов, Байден в худшем случае терялся или не имел четкого представления о том, как на них реагировать", - говорится в сообщении агентства. Как ранее заверял координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби, Байден активно готовится к пресс-конференции по итогам саммита НАТО, который стартует во вторник, и сохраняет остроту ума. Для президента это важная возможность реабилитироваться после провала на предвыборных дебатах, которые шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания 81-летнего американского лидера и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата. В последующие дни Байден развил не свойственную для него активность в попытке убедить соратников и электорат в своей безальтернативности и профессиональной пригодности к еще четырем годам в Белом доме.

https://ria.ru/20240709/bajden-1958465091.html

https://ria.ru/20240618/bayden-1953788213.html

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китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, китай, сша, джо байден, джон кирби, нато, президентские выборы в сша