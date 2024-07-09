Байден понимает общие международные проблемы, пишут СМИ
Ассошиэйтед Пресс: Байден теряется, обсуждая меры по международным проблемам
© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден демонстрирует глубокое понимание общих международных проблем, включая конфликт на Украине и опасения по поводу Китая, но теряется, когда речь заходит о конкретных мерах, которые могут предпринять те или иные страны или группы касательно этих ситуаций, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленных сотрудников его администрации.
"Несколько высокопоставленных сотрудников администрации (президента), высказавшиеся анонимно по поводу личных бесед, говорят, что президент демонстрирует глубокое понимание общих проблем (конфликта на Украине и угрозы со стороны Китая), но при обсуждении конкретных и поэтапных мер, которые страны или группы могут предпринять по поводу этих конфликтов, Байден в худшем случае терялся или не имел четкого представления о том, как на них реагировать", - говорится в сообщении агентства.
Как ранее заверял координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопаности Белого дома Джон Кирби, Байден активно готовится к пресс-конференции по итогам саммита НАТО, который стартует во вторник, и сохраняет остроту ума.
Для президента это важная возможность реабилитироваться после провала на предвыборных дебатах, которые шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания 81-летнего американского лидера и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата. В последующие дни Байден развил не свойственную для него активность в попытке убедить соратников и электорат в своей безальтернативности и профессиональной пригодности к еще четырем годам в Белом доме.
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