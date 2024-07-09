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Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России - РИА Новости, 09.07.2024
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15:08 09.07.2024
https://ria.ru/20240709/avtomobili-1958515413.html
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России - РИА Новости, 09.07.2024
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Отечественные легковые автомобили с 2023 года стали самыми угоняемыми транспортными средствами в России, сообщил вице-президент Всероссийского союза... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-09T15:08
2024-07-09T15:08
авто
россия
сергей ефремов
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Отечественные легковые автомобили с 2023 года стали самыми угоняемыми транспортными средствами в России, сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов. "Тенденция продолжает идти к тому, что количество угонов уменьшается. Если мы посмотрим в динамике 2019-2023 год, по количеству застрахованных транспортных средств мы видим уменьшения: в 2019 году было 3954 угона, в 2023 году – 677 угонов транспортных средств. И такая же динамика наблюдается по заявлениям в МВД, то есть по транспортным средствам, которые не застрахованы…", - сказал он на пресс-конференции . "Нужно отметить, что сегодня количество продаваемых отечественных автомобилей на рынке – самое большое, за ними идут уже автомобили китайского, корейского производства. Тем не менее, отечественные автомобили сегодня занимают первое место по продажам. С другой стороны, вскрыть отечественный автомобиль проще, чем иностранные системы", - добавил он. Как указывается в презентации, в 2022 году было угнано в РФ 117 отечественных автомобилей, в 2023 году – 147 авто, а за шесть месяцев этого года – 139. На втором и третьем местах месте по угонам за первое полугодие текущего года – иностранные легковые автомобили и грузовой транспорт. Также отмечается рост числа угонов китайских авто: в 2022 году – 3, в 2023 году – 9, а за шесть месяцев этого года – 10 авто. "Мы понимаем, что отечественные автомобили всегда во время угонов находились на второй позиции либо на третьей – никогда далеко не уходили. Нужно отметить, что иностранные автомобили, которые пользовались популярностью у угонщиков в предыдущие годы, такие как Toyota и Hyundai, взлом этих автомобилей тоже был достаточно простой", - прокомментировал Ефремов.
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авто, россия, сергей ефремов, общество
Авто, Россия, Сергей Ефремов, Общество
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

ВСС: отечественные легковые автомобили стали самыми угоняемыми в России

© Depositphotos.com / rachwalДевушка за рулем автомобиля
Девушка за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© Depositphotos.com / rachwal
Девушка за рулем автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Отечественные легковые автомобили с 2023 года стали самыми угоняемыми транспортными средствами в России, сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.
"Тенденция продолжает идти к тому, что количество угонов уменьшается. Если мы посмотрим в динамике 2019-2023 год, по количеству застрахованных транспортных средств мы видим уменьшения: в 2019 году было 3954 угона, в 2023 году – 677 угонов транспортных средств. И такая же динамика наблюдается по заявлениям в МВД, то есть по транспортным средствам, которые не застрахованы…", - сказал он на пресс-конференции .
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"Нужно отметить, что сегодня количество продаваемых отечественных автомобилей на рынке – самое большое, за ними идут уже автомобили китайского, корейского производства. Тем не менее, отечественные автомобили сегодня занимают первое место по продажам. С другой стороны, вскрыть отечественный автомобиль проще, чем иностранные системы", - добавил он.
Как указывается в презентации, в 2022 году было угнано в РФ 117 отечественных автомобилей, в 2023 году – 147 авто, а за шесть месяцев этого года – 139. На втором и третьем местах месте по угонам за первое полугодие текущего года – иностранные легковые автомобили и грузовой транспорт. Также отмечается рост числа угонов китайских авто: в 2022 году – 3, в 2023 году – 9, а за шесть месяцев этого года – 10 авто.
"Мы понимаем, что отечественные автомобили всегда во время угонов находились на второй позиции либо на третьей – никогда далеко не уходили. Нужно отметить, что иностранные автомобили, которые пользовались популярностью у угонщиков в предыдущие годы, такие как Toyota и Hyundai, взлом этих автомобилей тоже был достаточно простой", - прокомментировал Ефремов.
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