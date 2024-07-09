https://ria.ru/20240709/aktivnaya-1958534715.html

Нижегородская область стала лучшей по уровню деловой активности

Нижегородская область стала лучшей по уровню деловой активности - РИА Новости, 09.07.2024

Нижегородская область стала лучшей по уровню деловой активности

Нижегородская область стала лучшим регионом РФ в рейтинге Минпромторга по уровню деловой активности, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-09T15:54

2024-07-09T15:54

2024-07-09T15:54

нижегородская область

нижегородская область

россия

антон алиханов

глеб никитин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

фонд развития промышленности

агентство по технологическому развитию

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл — РИА Новости. Нижегородская область стала лучшим регионом РФ в рейтинге Минпромторга по уровню деловой активности, сообщает пресс-служба правительства региона. "Нижегородская область заняла первое место в номинации "Деловая активность. Молодежная политика. Промышленный туризм", а также поднялась с 10-го на 8-е место в рейтинге Минпромторга РФ по эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации в 2023 году. Победителей рейтинга наградил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в ходе Международной промышленной выставки "Иннопром-2024" в Екатеринбурге", - говорится в сообщении. Рейтинг составляется по итогам прошедшего года, он учитывает пять направлений работы: экономическое развитие, объем и качество региональных мер господдержки, взаимодействие региона с Минпромторгом РФ и федеральным Фондом развития промышленности, а также деловую активность области и цифровое развитие. Конечная оценка выводится из общей суммы набранных баллов по всем блокам. "Улучшение позиций в рейтинге - это результат, который фактически показывает, насколько регион и его промышленная политика активны, насколько эффективно действуют меры поддержки и, что очень важно, насколько промышленники удовлетворены их качеством. Более того, в блоке, связанном с деловой активностью, наш регион признан лучшим в стране. В Нижегородской области налажен конструктивный прямой диалог власти и бизнеса, продолжаем совместно планомерно развиваться, улучшать результаты. Важно, что результаты есть не только на бумаге, за прошлый год рост промышленности составил 10,6 процента", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, победа в номинации "Деловая активность. Молодежная политика. Промышленный туризм" обусловлена системным вовлечением предприятий в бизнес-сообщество региона и популяризацию рабочих профессий. "За прошлый год около 1700 предприятий приняли участие в мероприятиях, связанных с развитием кооперационных связей, таких как Дни поставщика, форум "Время экспорта". Более 100 региональных промышленников приняло участие в 14 крупных международных мероприятиях и выставках. Кроме того, около 3,5 тысячи студентов вузов и организаций СПО прошли стажировки на базе 127 региональных предприятий. В Нижегородской области действуют 10 кластеров проекта "Профессионалитет", ведется активная работа над созданием технопарка профессионального образования на базе "Нижполиграфа", - рассказал Саносян. Алиханов также вручил ведомственную награду Минпромторга РФ министру промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максиму Черкасову. "Одна из важных задач, которые нам поставил губернатор Глеб Никитин, – максимальное привлечение федеральных средств для развития региональной промышленности. Сегодня государство предоставляет беспрецедентные меры поддержки, которые помогают промышленникам строить технологический суверенитет страны. Это промышленная ипотека, гранты на НИОКР и выпуск новой продукции для крупнейших заказчиков. На базе Центра импорта и импортозамещения открыты региональные представительства Агентства по технологическому развитию и Центра поддержки инжиниринга и инноваций. Мы используем все возможности. Так, только по линии Минпромторга РФ в прошлом году смогли привлечь для нижегородских предприятий 33 миллиарда рублей по 27 программам", - сказал Черкасов.

https://ria.ru/20231017/investkomandy-1903352120.html

https://ria.ru/20231006/premiya-1900958343.html

https://ria.ru/20240327/itogi-1936190891.html

нижегородская область

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Алёна Пава

нижегородская область, россия, антон алиханов, глеб никитин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, агентство по технологическому развитию