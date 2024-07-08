https://ria.ru/20240708/zaporozhe-1958170625.html
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 08.07.2024
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение, нарушенное из-за аварии в воскресенье, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:58
2024-07-08T10:58
2024-07-08T10:58
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение, нарушенное из-за аварии в воскресенье, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. В воскресенье он сообщал, что временное отключение электроэнергии произошло в Запорожской области из-за отключения системы защиты. Шла работа над устранением аварийной ситуации. "Аварийные бригады закончили работы по восстановлению подачи электричества абонентам населенных пунктов Запорожской области. После выполнения ремонтных работ на линиях электропередачи восстановлена схема нормального режима, все потребители с электричеством", - написал Балицкий. Губернатор поблагодарил энергетиков за оперативно проведенные работы.
https://ria.ru/20240621/chernogoriya-1954547786.html
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запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение
В Запорожской области восстановили электроснабжение, нарушенное аварией