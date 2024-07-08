Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/zaporozhe-1958170625.html
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 08.07.2024
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение, нарушенное из-за аварии в воскресенье, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:58
2024-07-08T10:58
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_f0288e586233456452c343b77e966d27.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение, нарушенное из-за аварии в воскресенье, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. В воскресенье он сообщал, что временное отключение электроэнергии произошло в Запорожской области из-за отключения системы защиты. Шла работа над устранением аварийной ситуации. "Аварийные бригады закончили работы по восстановлению подачи электричества абонентам населенных пунктов Запорожской области. После выполнения ремонтных работ на линиях электропередачи восстановлена схема нормального режима, все потребители с электричеством", - написал Балицкий. Губернатор поблагодарил энергетиков за оперативно проведенные работы.
https://ria.ru/20240621/chernogoriya-1954547786.html
https://ria.ru/20240618/blekaut-1953577576.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852580269_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_c03ca659cdb2b25d47849b6e19da11ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение

В Запорожской области восстановили электроснабжение, нарушенное аварией

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. В Запорожской области полностью восстановили электроснабжение, нарушенное из-за аварии в воскресенье, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
В воскресенье он сообщал, что временное отключение электроэнергии произошло в Запорожской области из-за отключения системы защиты. Шла работа над устранением аварийной ситуации.
Металлические маркерные шары для ЛЭП - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
В Черногории и соседних странах отключили электричество
21 июня, 15:44
"Аварийные бригады закончили работы по восстановлению подачи электричества абонентам населенных пунктов Запорожской области. После выполнения ремонтных работ на линиях электропередачи восстановлена схема нормального режима, все потребители с электричеством", - написал Балицкий.
Губернатор поблагодарил энергетиков за оперативно проведенные работы.
Рабочий восстанавливает электрические линии - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
В ДНР около 14 тысяч абонентов остались без электричества
18 июня, 09:28
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала