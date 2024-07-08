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Бирюков рассказал о благоустройстве парка "Яуза" в Москве - РИА Новости, 08.07.2024
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Бирюков рассказал о благоустройстве парка "Яуза" в Москве
Бирюков рассказал о благоустройстве парка "Яуза" в Москве - РИА Новости, 08.07.2024
Бирюков рассказал о благоустройстве парка "Яуза" в Москве
Выполнено более половины работ по благоустройству двух участков парка "Яуза" на северо-востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:53
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Выполнено более половины работ по благоустройству двух участков парка "Яуза" на северо-востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию масштабного проекта по созданию многофункциональной зоны отдыха для москвичей - парка "Яуза", все мероприятия проводим с учетом пожеланий горожан. В этом году обновим пространство вдоль Тенистого проезда, проведем работы второго этапа на территории вдоль Сельскохозяйственной улицы", - рассказал он. Заммэра подчеркнул, что на обоих участках в зонах проведения работ выставлено ограждение, также специальными коробами защитили стволы деревьев. "В рамках проекта обновим дорожно-тропиночную сеть, разместим вдоль нее навигационные указатели, которые помогут сориентироваться, организуем велопарковки, установим перголы и скамейки для отдыха. На участке вдоль Тенистого проезда отремонтируем детские и сделаем спортивные площадки", - отметил Бирюков. На Сельскохозяйственной улице в границы работ вошло пространство от моста Бескудниковской железнодорожной ветки до проезда Серебрякова. Там завершается ремонт старого участка и устройство нового для экотропы, а также реконструкция четырех мостовых переходов у беседки-ротонды "Храм воздуха". Кроме того, ведется ремонт детской площадки, устройство наружного освещения и монтаж моста через реку Яузу. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что в 2024 году будут завершены основные работы по созданию уникального рекреационного пространства - парка "Яуза". Это линейная зона отдыха, которая проходит практически через весь Северо-Восточный округ, граничит с 10 районами, где проживают более 1 миллиона человек.
https://ria.ru/20240703/biryukov-1957028807.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Бирюков рассказал о благоустройстве парка "Яуза" в Москве

Выполнено более половины работ по благоустройству двух участков парка "Яуза"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПарк "Яуза" в Москве
Парк Яуза в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Парк "Яуза" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Выполнено более половины работ по благоустройству двух участков парка "Яуза" на северо-востоке Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаем реализацию масштабного проекта по созданию многофункциональной зоны отдыха для москвичей - парка "Яуза", все мероприятия проводим с учетом пожеланий горожан. В этом году обновим пространство вдоль Тенистого проезда, проведем работы второго этапа на территории вдоль Сельскохозяйственной улицы", - рассказал он.
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3 июля, 10:15
Заммэра подчеркнул, что на обоих участках в зонах проведения работ выставлено ограждение, также специальными коробами защитили стволы деревьев.
"В рамках проекта обновим дорожно-тропиночную сеть, разместим вдоль нее навигационные указатели, которые помогут сориентироваться, организуем велопарковки, установим перголы и скамейки для отдыха. На участке вдоль Тенистого проезда отремонтируем детские и сделаем спортивные площадки", - отметил Бирюков.
На Сельскохозяйственной улице в границы работ вошло пространство от моста Бескудниковской железнодорожной ветки до проезда Серебрякова. Там завершается ремонт старого участка и устройство нового для экотропы, а также реконструкция четырех мостовых переходов у беседки-ротонды "Храм воздуха". Кроме того, ведется ремонт детской площадки, устройство наружного освещения и монтаж моста через реку Яузу.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что в 2024 году будут завершены основные работы по созданию уникального рекреационного пространства - парка "Яуза". Это линейная зона отдыха, которая проходит практически через весь Северо-Восточный округ, граничит с 10 районами, где проживают более 1 миллиона человек.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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