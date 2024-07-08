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Во Владивостоке устранили аварию, оставившую без света 12 улиц - РИА Новости, 08.07.2024
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07:10 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/vladivostok-1958124859.html
Во Владивостоке устранили аварию, оставившую без света 12 улиц
Во Владивостоке устранили аварию, оставившую без света 12 улиц - РИА Новости, 08.07.2024
Во Владивостоке устранили аварию, оставившую без света 12 улиц
Энергетики устранили аварию, оставившую без света жителей 12 улиц Владивостока, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС). РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T07:10
2024-07-08T07:10
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Энергетики устранили аварию, оставившую без света жителей 12 улиц Владивостока, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС). В понедельник утром ВПЭС сообщило, что из-за аварийного отключения без электроэнергии осталась часть жилых домов и социально значимых объектов по улицам Адмирала Корнилова, Волховской, Вострецова, Ильичева, Колесника, Нахимова, Невской, Фирсова, Шошина, Южно-Уральской, Днепровской и проспекту 100-летия Владивостока. "Авария устранена. Подача электроэнергии восстановлена", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240707/krasnodar-1958087033.html
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владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Во Владивостоке устранили аварию, оставившую без света 12 улиц

Во Владивостоке энергетики устранили аварию, оставившую без света 12 улиц

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Энергетики устранили аварию, оставившую без света жителей 12 улиц Владивостока, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС).
В понедельник утром ВПЭС сообщило, что из-за аварийного отключения без электроэнергии осталась часть жилых домов и социально значимых объектов по улицам Адмирала Корнилова, Волховской, Вострецова, Ильичева, Колесника, Нахимова, Невской, Фирсова, Шошина, Южно-Уральской, Днепровской и проспекту 100-летия Владивостока.
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"Авария устранена. Подача электроэнергии восстановлена", - говорится в сообщении.
 
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