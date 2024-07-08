https://ria.ru/20240708/vladivostok-1958122543.html

Приморцам посоветовали не есть моллюсков и рыбу из Амурского залива

Приморцам посоветовали не есть моллюсков и рыбу из Амурского залива - РИА Новости, 08.07.2024

Приморцам посоветовали не есть моллюсков и рыбу из Амурского залива

Специалисты рекомендуют не есть моллюсков и рыбу, выловленные в акватории Амурского залива во Владивостоке, где наблюдается масштабное цветение микроводорослей, РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T06:05

2024-07-08T06:05

2024-07-08T06:11

камчатка

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Специалисты рекомендуют не есть моллюсков и рыбу, выловленные в акватории Амурского залива во Владивостоке, где наблюдается масштабное цветение микроводорослей, сообщает правительство Приморья. В соцсетях в выходные разошлись кадры из Амурского залива, на которых видны масштабные разводы светло-коричневого цвета. Такое явление фиксируют у берегов Владивостока и острова Русского. Мэрия сообщила, что загрязнение акватории нефтепродуктами не выявлено. Замдиректора по научной работе Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова в воскресенье рассказала РИА Новости, что по результатам проб установлено, что слизь и пена, покрывшие весь Амурский залив, вызвана цветением микроводоросли динофлагеллят. Она не опасна для человека, но может сопровождаться значительным разрушением морской экосистемы, потому что вид продуцирует большое количество полисахаридов. По словам Орловой, похожее явление было на Камчатке – "красные приливы". Также во Владивостоке в июле 2020 года горожане жаловались на пену и слизь в Амурском заливе. В этом году активное цветение связно с аномальными погодными условиями, отмечала Орлова. "Для человека токсин не опасен, однако ученые советуют временно воздержаться от самостоятельного вылова и употребления в пищу устриц, мидий и целой рыбы в акватории Амурского залива, где наблюдается явление", - сообщают власти. По данным правительства региона, вся морская продукция, которая реализуется промышленно, проходит проверку и санитарную обработку. Пока специалисты не дают точного прогноза, как долго подобное явление будет наблюдаться в акватории Амурского залива, добавляют власти.

https://ria.ru/20240506/zagryaznenie-1944065364.html

https://ria.ru/20230831/ryba-1893335354.html

камчатка

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камчатка, владивосток