https://ria.ru/20240708/vengriya-1958172315.html

У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявили в офисе Орбана

У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявили в офисе Орбана - РИА Новости, 08.07.2024

У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявили в офисе Орбана

У Венгрии нет мирного плана по Украине, его необходимо выработать вместе со сторонами конфликта, однако Будапешт уверен, что сначала необходимо прекращение... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T11:05

2024-07-08T11:05

2024-07-08T12:21

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БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. У Венгрии нет мирного плана по Украине, его необходимо выработать вместе со сторонами конфликта, однако Будапешт уверен, что сначала необходимо прекращение огня, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "У нас нет конкретного мирного плана, мы уверены, что его можно выработать только вместе со сторонами (конфликта), но уверены также и в том, что для диалога нужно прекращение огня, потому что до этого нереально проводить результативные переговоры", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.По его словам, в первую очередь "способствовать миру могут великие державы". "Для прогресса в установлении мира нужны пять факторов: две воюющие стороны, Евросоюз, Китай и США. Но разговаривать стоит, если мира хотят, миссия мира премьер-министра следует этой логике", - отметил Гуйяш.Венгрия хочет поддерживать контакты со всеми странами, которые могут способствовать миру, добавил он.В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".Своей третьей остановкой в рамках "миссии мира" Орбан назвал Пекин, а оттуда вылетел в Вашингтон.

https://ria.ru/20240708/orban-1958176711.html

https://ria.ru/20240702/orban-1956860244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, венгрия, украина, будапешт