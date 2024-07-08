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У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявили в офисе Орбана - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 08.07.2024 (обновлено: 12:21 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/vengriya-1958172315.html
У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявили в офисе Орбана
У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявили в офисе Орбана - РИА Новости, 08.07.2024
У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявили в офисе Орбана
У Венгрии нет мирного плана по Украине, его необходимо выработать вместе со сторонами конфликта, однако Будапешт уверен, что сначала необходимо прекращение... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:05
2024-07-08T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
будапешт
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БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. У Венгрии нет мирного плана по Украине, его необходимо выработать вместе со сторонами конфликта, однако Будапешт уверен, что сначала необходимо прекращение огня, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "У нас нет конкретного мирного плана, мы уверены, что его можно выработать только вместе со сторонами (конфликта), но уверены также и в том, что для диалога нужно прекращение огня, потому что до этого нереально проводить результативные переговоры", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.По его словам, в первую очередь "способствовать миру могут великие державы". "Для прогресса в установлении мира нужны пять факторов: две воюющие стороны, Евросоюз, Китай и США. Но разговаривать стоит, если мира хотят, миссия мира премьер-министра следует этой логике", - отметил Гуйяш.Венгрия хочет поддерживать контакты со всеми странами, которые могут способствовать миру, добавил он.В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".Своей третьей остановкой в рамках "миссии мира" Орбан назвал Пекин, а оттуда вылетел в Вашингтон.
https://ria.ru/20240708/orban-1958176711.html
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в мире, венгрия, украина, будапешт
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Будапешт
У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявили в офисе Орбана

В Венгрии заявили, что мирный план по Украине должны создать стороны конфликта

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБудапешт
Будапешт - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. У Венгрии нет мирного плана по Украине, его необходимо выработать вместе со сторонами конфликта, однако Будапешт уверен, что сначала необходимо прекращение огня, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"У нас нет конкретного мирного плана, мы уверены, что его можно выработать только вместе со сторонами (конфликта), но уверены также и в том, что для диалога нужно прекращение огня, потому что до этого нереально проводить результативные переговоры", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.
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По его словам, в первую очередь "способствовать миру могут великие державы". "Для прогресса в установлении мира нужны пять факторов: две воюющие стороны, Евросоюз, Китай и США. Но разговаривать стоит, если мира хотят, миссия мира премьер-министра следует этой логике", - отметил Гуйяш.
Венгрия хочет поддерживать контакты со всеми странами, которые могут способствовать миру, добавил он.
В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
Своей третьей остановкой в рамках "миссии мира" Орбан назвал Пекин, а оттуда вылетел в Вашингтон.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаБудапешт
 
 
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