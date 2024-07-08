https://ria.ru/20240708/vengriya-1958172315.html
У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявили в офисе Орбана
У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявили в офисе Орбана - РИА Новости, 08.07.2024
У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявили в офисе Орбана
У Венгрии нет мирного плана по Украине, его необходимо выработать вместе со сторонами конфликта, однако Будапешт уверен, что сначала необходимо прекращение... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:05
2024-07-08T11:05
2024-07-08T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
будапешт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910810133_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_3d6295ef67373f01e16ede5cc09bcbd0.jpg
БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. У Венгрии нет мирного плана по Украине, его необходимо выработать вместе со сторонами конфликта, однако Будапешт уверен, что сначала необходимо прекращение огня, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "У нас нет конкретного мирного плана, мы уверены, что его можно выработать только вместе со сторонами (конфликта), но уверены также и в том, что для диалога нужно прекращение огня, потому что до этого нереально проводить результативные переговоры", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.По его словам, в первую очередь "способствовать миру могут великие державы". "Для прогресса в установлении мира нужны пять факторов: две воюющие стороны, Евросоюз, Китай и США. Но разговаривать стоит, если мира хотят, миссия мира премьер-министра следует этой логике", - отметил Гуйяш.Венгрия хочет поддерживать контакты со всеми странами, которые могут способствовать миру, добавил он.В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".Своей третьей остановкой в рамках "миссии мира" Орбан назвал Пекин, а оттуда вылетел в Вашингтон.
https://ria.ru/20240708/orban-1958176711.html
https://ria.ru/20240702/orban-1956860244.html
венгрия
украина
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910810133_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_a844c5163eba29dac9b0a62409ba1b69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, украина, будапешт
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Будапешт
У Венгрии нет мирного плана по Украине, заявили в офисе Орбана
В Венгрии заявили, что мирный план по Украине должны создать стороны конфликта