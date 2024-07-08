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Западные НКО и университеты призвали не допустить Украину в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
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13:01 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/ukraina-1958207438.html
Западные НКО и университеты призвали не допустить Украину в НАТО, пишут СМИ
Западные НКО и университеты призвали не допустить Украину в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
Западные НКО и университеты призвали не допустить Украину в НАТО, пишут СМИ
Представители западных некоммерческих организаций (НКО) и университетов призывают не допускать членства Украины в НАТО, по их мнению, это может привести к... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:01
2024-07-08T13:01
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Представители западных некоммерческих организаций (НКО) и университетов призывают не допускать членства Украины в НАТО, по их мнению, это может привести к прямому столкновению между альянсом и Россией или к распаду самого НАТО, свидетельствует из открытого письма, опубликованного газетой Guardian. "Если Украина вступит в НАТО, у России появится повод сомневаться в гарантиях безопасности НАТО, а также возможность проверить альянс и потенциально его разрушить. Это может привести к прямой войне между НАТО и Россией либо распаду самого НАТО", - говорится в письме, опубликованном газетой. Письмо в общей сложности подписал 61 представитель западных университетов, а также аналитических центров и НКО. При этом в тексте письма уточняется, что подписавшиеся выступают от своего имени, а не от имени организаций. Свои подписи в опубликованном письме поставили в том числе представители Университета Торонто, Йельского, Гарвардского и Калифорнийского университетов, Массачусетского технологического института, фонда "Приоритеты обороны" и других университетов, аналитических центров и НКО. Ранее Франс Пресс со ссылкой на украинский дипломатический источник передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет со вторника по четверг, практически равны нулю, это признают и в Киеве. Высокопоставленный представитель Белого дома ранее заявлял, что на саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне, будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, в техническом обеспечении и финансовой поддержке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также ранее заявил, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить на саммите в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО". Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции
https://ria.ru/20240708/kitay-1958199989.html
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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в мире, украина, россия, нато, запад
В мире, Украина, Россия, НАТО, Запад
Западные НКО и университеты призвали не допустить Украину в НАТО, пишут СМИ

Guardian: НКО и университеты Запада против членства Украины в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Представители западных некоммерческих организаций (НКО) и университетов призывают не допускать членства Украины в НАТО, по их мнению, это может привести к прямому столкновению между альянсом и Россией или к распаду самого НАТО, свидетельствует из открытого письма, опубликованного газетой Guardian.
"Если Украина вступит в НАТО, у России появится повод сомневаться в гарантиях безопасности НАТО, а также возможность проверить альянс и потенциально его разрушить. Это может привести к прямой войне между НАТО и Россией либо распаду самого НАТО", - говорится в письме, опубликованном газетой.
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Письмо в общей сложности подписал 61 представитель западных университетов, а также аналитических центров и НКО. При этом в тексте письма уточняется, что подписавшиеся выступают от своего имени, а не от имени организаций.
Свои подписи в опубликованном письме поставили в том числе представители Университета Торонто, Йельского, Гарвардского и Калифорнийского университетов, Массачусетского технологического института, фонда "Приоритеты обороны" и других университетов, аналитических центров и НКО.
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Ранее Франс Пресс со ссылкой на украинский дипломатический источник передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет со вторника по четверг, практически равны нулю, это признают и в Киеве. Высокопоставленный представитель Белого дома ранее заявлял, что на саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне, будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, в техническом обеспечении и финансовой поддержке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также ранее заявил, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить на саммите в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции
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