https://ria.ru/20240708/ukraina-1958207438.html

Западные НКО и университеты призвали не допустить Украину в НАТО, пишут СМИ

Западные НКО и университеты призвали не допустить Украину в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2024

Западные НКО и университеты призвали не допустить Украину в НАТО, пишут СМИ

Представители западных некоммерческих организаций (НКО) и университетов призывают не допускать членства Украины в НАТО, по их мнению, это может привести к... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:01

2024-07-08T13:01

2024-07-08T13:01

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Представители западных некоммерческих организаций (НКО) и университетов призывают не допускать членства Украины в НАТО, по их мнению, это может привести к прямому столкновению между альянсом и Россией или к распаду самого НАТО, свидетельствует из открытого письма, опубликованного газетой Guardian. "Если Украина вступит в НАТО, у России появится повод сомневаться в гарантиях безопасности НАТО, а также возможность проверить альянс и потенциально его разрушить. Это может привести к прямой войне между НАТО и Россией либо распаду самого НАТО", - говорится в письме, опубликованном газетой. Письмо в общей сложности подписал 61 представитель западных университетов, а также аналитических центров и НКО. При этом в тексте письма уточняется, что подписавшиеся выступают от своего имени, а не от имени организаций. Свои подписи в опубликованном письме поставили в том числе представители Университета Торонто, Йельского, Гарвардского и Калифорнийского университетов, Массачусетского технологического института, фонда "Приоритеты обороны" и других университетов, аналитических центров и НКО. Ранее Франс Пресс со ссылкой на украинский дипломатический источник передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет со вторника по четверг, практически равны нулю, это признают и в Киеве. Высокопоставленный представитель Белого дома ранее заявлял, что на саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне, будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, в техническом обеспечении и финансовой поддержке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также ранее заявил, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить на саммите в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО". Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции

https://ria.ru/20240708/kitay-1958199989.html

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

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