https://ria.ru/20240708/trevoga-1958163285.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.07.2024
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:40
2024-07-08T10:40
2024-07-08T10:40
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Так, тревога также объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах объявлена практически одновременно – в 9.46 (совпадает с мск). При этом в Черниговской и Сумской областях тревога звучит более часа, а в Харьковской – свыше 19 часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240708/kiev-1958145950.html
https://ria.ru/20240708/trevoga-1958116216.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины/, в том числе в Киеве, объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Так, тревога также объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах объявлена практически одновременно – в 9.46 (совпадает с мск). При этом в Черниговской и Сумской областях тревога звучит более часа, а в Харьковской – свыше 19 часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.