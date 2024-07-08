https://ria.ru/20240708/trevoga-1958163285.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.07.2024

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:40

2024-07-08T10:40

2024-07-08T10:40

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Так, тревога также объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах объявлена практически одновременно – в 9.46 (совпадает с мск). При этом в Черниговской и Сумской областях тревога звучит более часа, а в Харьковской – свыше 19 часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240708/kiev-1958145950.html

https://ria.ru/20240708/trevoga-1958116216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины