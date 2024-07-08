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На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:59 08.07.2024 (обновлено: 10:10 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/trevoga-1958147565.html
На Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.07.2024
На Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за утро объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:59
2024-07-08T10:10
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за утро объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога была объявлена во всех регионах практически одновременно – в 9.55 (совпадает с мск).Ранее в понедельник тревога на всей территории Украины была объявлена в 7.19. Спустя некоторое время ее отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240708/nato-1958117894.html
https://ria.ru/20240707/ukraina-1958083569.html
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
На Украине объявили воздушную тревогу

На Украине второй раз за утро объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиеве
Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за утро объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога была объявлена во всех регионах практически одновременно – в 9.55 (совпадает с мск).
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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03:07
Ранее в понедельник тревога на всей территории Украины была объявлена в 7.19. Спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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