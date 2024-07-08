https://ria.ru/20240708/trevoga-1958147565.html

На Украине объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.07.2024

На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за утро объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:59

2024-07-08T09:59

2024-07-08T10:10

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за утро объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога была объявлена во всех регионах практически одновременно – в 9.55 (совпадает с мск).Ранее в понедельник тревога на всей территории Украины была объявлена в 7.19. Спустя некоторое время ее отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240708/nato-1958117894.html

https://ria.ru/20240707/ukraina-1958083569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, в мире