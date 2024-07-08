https://ria.ru/20240708/trevoga-1958125291.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.07.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T07:21
2024-07-08T07:21
2024-07-08T07:26
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога была объявлена во всех регионах страны практически одновременно – в 7:19 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240704/udar-1957287898.html
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украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги