Шор раскрыл, сколько каждый гражданин Молдавии должен МВФ
Шор: каждый гражданин Молдавии должен МВФ примерно 315 долларов
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Каждый гражданин Молдавии должен Международному валютному фонду (МВФ) примерно 315 долларов, общий долг страны составляет 775 миллионов долларов, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале.
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"Только Международному валютному фонду Молдавия задолжала 775 миллионов долларов. Получается, каждый молдаванин уже должен МВФ примерно 315 долларов. И сейчас по долгам перед МВФ мы на "почетном" третьем месте в Европе", - написал Шор.
Он подчеркнул, что это не единственный долг молдавского государства. "Как видит (президент Молдавии Майя) Санду расплату за закабаление страны? Она свалит в Румынию, а расхлебывать придется нам и нашим детям", - отметил Шор.
В июле 2020 года эксперты Международного валютного фонда и власти Молдавии сумели предварительно договориться о заключении соглашения о новой трехлетней программе сотрудничества, в рамках которой республика сможет получить 558 миллионов долларов. В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавии на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.