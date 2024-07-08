https://ria.ru/20240708/shory-1958152702.html

Шор раскрыл, сколько каждый гражданин Молдавии должен МВФ

Шор раскрыл, сколько каждый гражданин Молдавии должен МВФ - РИА Новости, 08.07.2024

Шор раскрыл, сколько каждый гражданин Молдавии должен МВФ

Каждый гражданин Молдавии должен Международному валютному фонду (МВФ) примерно 315 долларов, общий долг страны составляет 775 миллионов долларов, заявил лидер... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:23

2024-07-08T10:23

2024-07-08T10:59

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КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Каждый гражданин Молдавии должен Международному валютному фонду (МВФ) примерно 315 долларов, общий долг страны составляет 775 миллионов долларов, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале. "Только Международному валютному фонду Молдавия задолжала 775 миллионов долларов. Получается, каждый молдаванин уже должен МВФ примерно 315 долларов. И сейчас по долгам перед МВФ мы на "почетном" третьем месте в Европе", - написал Шор.Он подчеркнул, что это не единственный долг молдавского государства. "Как видит (президент Молдавии Майя) Санду расплату за закабаление страны? Она свалит в Румынию, а расхлебывать придется нам и нашим детям", - отметил Шор. В июле 2020 года эксперты Международного валютного фонда и власти Молдавии сумели предварительно договориться о заключении соглашения о новой трехлетней программе сотрудничества, в рамках которой республика сможет получить 558 миллионов долларов. В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавии на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.

https://ria.ru/20240705/moldaviya-1957784780.html

https://ria.ru/20240704/moldaviya-1957336777.html

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молдавия, румыния, илан шор, мвф, в мире, европа