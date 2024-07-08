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Путин не передавал через Орбана послание для Байдена, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2024
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12:09 08.07.2024 (обновлено: 13:11 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/putin-1958189449.html
Путин не передавал через Орбана послание для Байдена, заявил Песков
Путин не передавал через Орбана послание для Байдена, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2024
Путин не передавал через Орбана послание для Байдена, заявил Песков
Президент России Владимир Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана какое-либо послание для президента США Джо Байдена или стран НАТО,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:09
2024-07-08T13:11
россия
венгрия
сша
виктор орбан
владимир путин
джо байден
нато
визит орбана в россию
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана какое-либо послание для президента США Джо Байдена или стран НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет. Господин Орбан, действительно, предпринимает серьезную инициативу с тем, чтобы, опираясь на первоисточники, сопоставить позиции разных сторон. И мы высоко ценим - такую же высокую оценку дал и президент Путин - эти усилия господина Орбана", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, передавал ли Путин через Орбана послание Байдену и другим участникам саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне в эти дни.Переговоры Путина и Орбана состоялись 5 июля в Кремле. Свой визит в Москву премьер Венгрии назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Орбан заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Позже стало известно, что венгерский премьер отправился в Китай, в понедельник состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Вскоре Орбан сообщил, что из Пекина направляется в Вашингтон.Саммит НАТО пройдёт в Вашингтоне 9-11 июля.
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россия, венгрия, сша, виктор орбан, владимир путин, джо байден, нато, визит орбана в россию
Россия, Венгрия, США, Виктор Орбан, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО, Визит Орбана в Россию
Путин не передавал через Орбана послание для Байдена, заявил Песков

Песков: Путин не передавал через Орбана послание для Байдена или НАТО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не передавал через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана какое-либо послание для президента США Джо Байдена или стран НАТО, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет. Господин Орбан, действительно, предпринимает серьезную инициативу с тем, чтобы, опираясь на первоисточники, сопоставить позиции разных сторон. И мы высоко ценим - такую же высокую оценку дал и президент Путин - эти усилия господина Орбана", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, передавал ли Путин через Орбана послание Байдену и другим участникам саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне в эти дни.
Переговоры Путина и Орбана состоялись 5 июля в Кремле. Свой визит в Москву премьер Венгрии назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Орбан заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Позже стало известно, что венгерский премьер отправился в Китай, в понедельник состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Вскоре Орбан сообщил, что из Пекина направляется в Вашингтон.
Саммит НАТО пройдёт в Вашингтоне 9-11 июля.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Орбан пытается понять суть разногласий по Украине, заявил Песков
12:08
 
РоссияВенгрияСШАВиктор ОрбанВладимир ПутинДжо БайденНАТОВизит Орбана в Россию
 
 
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