Путин поздравил жителей Северной Осетии со столетием ее образования
Путин отметил вклад живущих в Северной Осетии народов в сбережение культуры
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении главы Северной Осетии Сергея Меняйло и жителей республики со столетием ее образования отметил вклад живущих в республике народов в сбережение богатой, самобытной культуры РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со знаменательным событием – 100-летием образования Северо-Осетинской автономной области. Этот юбилей – хороший повод обратиться к истории вашего древнего и прекрасного края, отметить значимый вклад живущих здесь народов в сбережение богатой, самобытной культуры нашей многонациональной страны. И конечно, вспомнить ваших знаменитых земляков – храбрых воинов и искусных мастеров, выдающихся учёных и писателей, музыкантов и артистов, общественных деятелей. Тех, кто своим ратным и созидательным трудом прославили родную землю", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что жители Северной Осетии с глубоким уважением относятся "к отеческим заветам и традициям, принимают активное участие в решении важнейших общенациональных задач, в реализации масштабных проектов в экономике и социальной сфере, в транспортном и туристическом комплексах". Он пожелал Сергею Меняйло и жителям успехов на благо республики и всей России.
Путин попросил Меняйло лично следить за поддержкой участников СВО
2 октября 2023, 13:50