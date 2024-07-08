https://ria.ru/20240708/putin-1958172915.html

Путин поздравил жителей Северной Осетии со столетием ее образования

Путин поздравил жителей Северной Осетии со столетием ее образования - РИА Новости, 08.07.2024

Путин поздравил жителей Северной Осетии со столетием ее образования

Президент России Владимир Путин в поздравлении главы Северной Осетии Сергея Меняйло и жителей республики со столетием ее образования отметил вклад живущих в... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T11:07

2024-07-08T11:07

2024-07-08T11:07

общество

россия

владимир путин

сергей меняйло

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении главы Северной Осетии Сергея Меняйло и жителей республики со столетием ее образования отметил вклад живущих в республике народов в сбережение богатой, самобытной культуры РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со знаменательным событием – 100-летием образования Северо-Осетинской автономной области. Этот юбилей – хороший повод обратиться к истории вашего древнего и прекрасного края, отметить значимый вклад живущих здесь народов в сбережение богатой, самобытной культуры нашей многонациональной страны. И конечно, вспомнить ваших знаменитых земляков – храбрых воинов и искусных мастеров, выдающихся учёных и писателей, музыкантов и артистов, общественных деятелей. Тех, кто своим ратным и созидательным трудом прославили родную землю", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что жители Северной Осетии с глубоким уважением относятся "к отеческим заветам и традициям, принимают активное участие в решении важнейших общенациональных задач, в реализации масштабных проектов в экономике и социальной сфере, в транспортном и туристическом комплексах". Он пожелал Сергею Меняйло и жителям успехов на благо республики и всей России.

https://ria.ru/20231002/svo-1899944404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, сергей меняйло