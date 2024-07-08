https://ria.ru/20240708/produktsiya-1958146209.html

Московские промпроизводители презентуют свою продукцию на "Иннопром-2024"

Московские промпроизводители презентуют свою продукцию на "Иннопром-2024" - РИА Новости, 08.07.2024

Московские промпроизводители презентуют свою продукцию на "Иннопром-2024"

На международной промышленной выставке "Иннопром-2024" Москва представляет передовые разработки в станкоинструментальной промотрасли; даже стенд столичного... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:13

2024-07-08T10:13

2024-07-08T10:56

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. На международной промышленной выставке "Иннопром-2024" Москва представляет передовые разработки в станкоинструментальной промотрасли; даже стенд столичного правительства сделан по образу токарно-винторезного станка, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Иннопром" – выставка индустриальных достижений, которая 15-й год подряд становится площадкой для обмена опытом между промышленными компаниями.По словам Ликсутова, по указанию столичного градоначальника Сергея Собянина власти оказывают промышленникам Москвы всеобъемлющую помощь."В международной выставке “Иннопром-2024” принимают участие порядка шестидесяти предприятий Москвы из различных сфер, в числе которых машиностроение, медицина, а также кабельная, химическая, авиационная и станкоинструментальная промышленность, которой в этом году посвящен стенд столицы. Сегодня московское станкостроение демонстрирует высокие показатели. В городе работают более пятидесяти предприятий, которые с января по май этого года увеличили объем производства металло- и деревообрабатывающих станков в 1,3 раза", — отметил Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Современные решения в станкоинструментальной отрасли способствуют оснащению российских заводов отечественные станками, что обеспечивает технологический суверенитет страны.Министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, добавил, что уже к следующему году власти столицы и министерство науки и образования РФ планируют создать в ОЭЗ "Технополис Москва" главные центр компетенций станкостроения "Станкин". Это поспособствует дальнейшему развитию странкоинструментальной отрасли."В нашей стране станки производятся с использованием отечественных лазеров. Только в столице каждый год производят до трехсот лазеров и около ста единиц высокотехнологичного лазерного оборудования", — цитируют в ДИПП слова Гарбузова.На выставке "Иннопром-2024" Москва представляет, в частности, аппарат для резки электротехнических сталей и промышленный лазерный гравер, созданный специалистами компании "Лассард", которая является резиндентом ОЭЗ "Технополис Москва".Также презентован станок для лазерной очистки на непрерывном источнике мощностью полторы тыс. Вт. от компании Pokkels. Аппарат на девяносто процентов сделан из деталей российского производства. Устройства может обрабатывать до двухсот кв. см. в секунду, рассказали в ДИПП. Производитель высокотехнологичных комплексов "Техноред" представляет укладчика продукции по плеттам, оператора для автоматизации токарных станков и робота для дуговой сварки. А компания - интегратор по аддитивным технологиям ГК "Росатом" – 3D-принтер для печати металлических изделий из металла, работающий на российском ПО.Также гости стенда смогут оценить передовые 3D-сканеры от компании "Рв 3д Технологии", контролирующие форму и точность производство деталей, а также использующиеся для выпуска цифровых архивов и дополненной реальности, заключили в ДИПП.

https://ria.ru/20240707/moskva-1958009135.html

https://ria.ru/20240706/mpt-1957865125.html

москва

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин