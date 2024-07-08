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В Волгоградской области ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне
В Волгоградской области ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне - РИА Новости, 08.07.2024
В Волгоградской области ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне
Открытое горение на мусорном полигоне в городе Михайловка Волгоградской области ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T08:52
2024-07-08T08:52
2024-07-08T08:52
происшествия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Открытое горение на мусорном полигоне в городе Михайловка Волгоградской области ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В воскресенье отдел ГО и ЧС администрации Михайловки сообщал о том, что в городе горит мусор глубокого залегания на площади 500 квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано, пожарные производят проливку отдельных очагов тления", - сообщили в МЧС.
https://ria.ru/20240609/pozhar-1951814081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне
Открытое горение на мусорном полигоне в волгоградской Михайловке ликвидировали