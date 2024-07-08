https://ria.ru/20240708/pozhar-1958131893.html

В Волгоградской области ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне

В Волгоградской области ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне - РИА Новости, 08.07.2024

В Волгоградской области ликвидировали открытое горение на мусорном полигоне

Открытое горение на мусорном полигоне в городе Михайловка Волгоградской области ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T08:52

2024-07-08T08:52

2024-07-08T08:52

происшествия

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 8 июл – РИА Новости. Открытое горение на мусорном полигоне в городе Михайловка Волгоградской области ликвидировано, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В воскресенье отдел ГО и ЧС администрации Михайловки сообщал о том, что в городе горит мусор глубокого залегания на площади 500 квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано, пожарные производят проливку отдельных очагов тления", - сообщили в МЧС.

https://ria.ru/20240609/pozhar-1951814081.html

волгоградская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)