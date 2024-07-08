https://ria.ru/20240708/pomosch-1958147215.html

Участники сочинского фонда отправят в Донецк ИВЛ, мониторы для реанимации

Участники сочинского фонда отправят в Донецк ИВЛ, мониторы для реанимации - РИА Новости, 08.07.2024

Участники сочинского фонда отправят в Донецк ИВЛ, мониторы для реанимации

Пять аппаратов для искусственной вентиляции легких, мониторы для реанимации и медицинские принадлежности отправят из Сочи в больницу в Донецке, рассказал РИА... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:58

2024-07-08T09:58

2024-07-08T09:58

надежные люди

сочи

донецк

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СОЧИ, 8 июл – РИА Новости. Пять аппаратов для искусственной вентиляции легких, мониторы для реанимации и медицинские принадлежности отправят из Сочи в больницу в Донецке, рассказал РИА Новости председатель фонда сочинского филиала "Своих не бросаем" Дмитрий Воробьев. В мае фонд уже отправлял посылку с медикаментами, сейчас собирается новый гуманитарный груз. "Этой машиной отправляем пять аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких - ред.), мониторы для реанимации, шовный материал и различные медицинские препараты: костыли и каталки", - сказал Воробьев. Гуманитарный груз, как говорит собеседник агентства, участники фонда отвезут самостоятельно, на своих автомобилях, отгрузка запланирована на вторник. В сборе гумпомощи участвуют несколько структур курорта: депутаты городского собрания Сочи, мэрия, жители, фонды, общественники, казаки. В состав гуманитарных посылок обычно входят продукты, предметы первой необходимости, часто помощь оказывается по заявкам, поступающим из новых регионов России, рассказывал РИА Новости депутат городского собрания Сочи Александр Бурляев. Поддержка оказывается, в том числе, проживающим на территории города семьям мужчин, находящихся в зоне СВО. На курорте сформирован координационный совет, куда они могут обратиться за финансовой и юридической помощью.

https://ria.ru/20240704/volontery-1957388372.html

https://ria.ru/20240703/maskseti-1957208284.html

сочи

донецк

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сочи, донецк