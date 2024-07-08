https://ria.ru/20240708/polsha-1958211625.html

Польша подняла в небо авиацию второй раз за сутки

Польша подняла в небо авиацию второй раз за сутки - РИА Новости, 08.07.2024

Польша подняла в небо авиацию второй раз за сутки

Авиацию Польши и стран-союзников второй раз за текущие сутки подняли в небо, якобы из-за "интенсивных действий РФ", сообщило оперативное командование... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:10

2024-07-08T13:10

2024-07-08T13:13

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ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Авиацию Польши и стран-союзников второй раз за текущие сутки подняли в небо, якобы из-за "интенсивных действий РФ", сообщило оперативное командование вооруженных сил республики в соцсети X."В юго-восточной части страны может появиться повышенный уровень шума, так как в воздушном пространстве начали работать польские и союзнические самолеты", - говорится в сообщении командованияУтверждается, что "дальняя авиация РФ вновь начала ракетные обстрелы Украины", поэтому "были инициированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства". "Оперативное командование Вооруженных сил на постоянной основе отслеживает ситуацию и готово незамедлительно реагировать на угрозы", - сообщило командование. В последние месяцы такие сообщения Польша публикует регулярно. Обычно они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

https://ria.ru/20240620/polsha-1954315201.html

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в мире, польша, россия, украина