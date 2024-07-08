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Французские избиратели "дрейфуют", заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2024
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12:12 08.07.2024 (обновлено: 12:14 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/peskov-1958190565.html
Французские избиратели "дрейфуют", заявил Песков
Французские избиратели "дрейфуют", заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2024
Французские избиратели "дрейфуют", заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги выборов во Франции, заявил, что происходит дрейф французских избирателей, это небезынтересно для РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:12
2024-07-08T12:14
франция
россия
дмитрий песков
парламентские выборы во франции — 2024
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги выборов во Франции, заявил, что происходит дрейф французских избирателей, это небезынтересно для России. "Очевидно, что происходит такой определенный дрейф предпочтений французских избирателей, дрейф действительно мало предсказуемый... Франция – это очень важная страна на европейском континенте, поэтому все, что там происходит, небезынтересно для нас", - заявил Песков журналистам, говоря об итогах выборов во Франции.
https://ria.ru/20240708/rossija-1958190782.html
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франция, россия, дмитрий песков, парламентские выборы во франции — 2024, в мире
Франция, Россия, Дмитрий Песков, Парламентские выборы во Франции — 2024, В мире
Французские избиратели "дрейфуют", заявил Песков

Песков: происходит дрейф французских избирателей, это небезынтересно для России

© AP Photo / Jean-Francois BadiasРаботники избирательного участка начинают подсчет бюллетеней во время второго тура выборов Национальное собрание Франции
Работники избирательного участка начинают подсчет бюллетеней во время второго тура выборов Национальное собрание Франции - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Работники избирательного участка начинают подсчет бюллетеней во время второго тура выборов Национальное собрание Франции . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги выборов во Франции, заявил, что происходит дрейф французских избирателей, это небезынтересно для России.
"Очевидно, что происходит такой определенный дрейф предпочтений французских избирателей, дрейф действительно мало предсказуемый... Франция – это очень важная страна на европейском континенте, поэтому все, что там происходит, небезынтересно для нас", - заявил Песков журналистам, говоря об итогах выборов во Франции.
Голосование на избирательном участке во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Ренне - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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ФранцияРоссияДмитрий ПесковПарламентские выборы во Франции — 2024В мире
 
 
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