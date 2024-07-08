https://ria.ru/20240708/peskov-1958190565.html

Французские избиратели "дрейфуют", заявил Песков

Французские избиратели "дрейфуют", заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2024

Французские избиратели "дрейфуют", заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги выборов во Франции, заявил, что происходит дрейф французских избирателей, это небезынтересно для РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:12

2024-07-08T12:12

2024-07-08T12:14

франция

россия

дмитрий песков

парламентские выборы во франции — 2024

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги выборов во Франции, заявил, что происходит дрейф французских избирателей, это небезынтересно для России. "Очевидно, что происходит такой определенный дрейф предпочтений французских избирателей, дрейф действительно мало предсказуемый... Франция – это очень важная страна на европейском континенте, поэтому все, что там происходит, небезынтересно для нас", - заявил Песков журналистам, говоря об итогах выборов во Франции.

https://ria.ru/20240708/rossija-1958190782.html

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