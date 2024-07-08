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Орбан использует поездку на саммит НАТО для миссии мира - РИА Новости, 08.07.2024
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11:52 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/orban-1958186038.html
Орбан использует поездку на саммит НАТО для миссии мира
Орбан использует поездку на саммит НАТО для миссии мира - РИА Новости, 08.07.2024
Орбан использует поездку на саммит НАТО для миссии мира
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан летит в Вашингтон для участия в саммите НАТО, однако использует поездку и для своей "миссии мира", в рамках которой может... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:52
2024-07-08T11:52
в мире
вашингтон (штат)
венгрия
сша
виктор орбан
джо байден
дональд трамп
нато
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БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан летит в Вашингтон для участия в саммите НАТО, однако использует поездку и для своей "миссии мира", в рамках которой может встретиться с теми, кто "может помочь делу мира", заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш. "В Вашингтон премьер-министр летит в даты, известные несколько месяцев назад, на саммит НАТО, но, разумеется, поездку можно использовать, чтобы она послужила благой цели - делу мира", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Гуйяш уклонился от ответа на вопрос, состоятся ли встречи Орбана с президентом США Джо Байденом или экс-президентом Дональдом Трампом, сказав, что все станет известно "в подходящее время", подчеркнув, что "в рамках миссии мира стоит встречаться с теми, кто может помочь в деле мира".
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в мире, вашингтон (штат), венгрия, сша, виктор орбан, джо байден, дональд трамп, нато
В мире, Вашингтон (штат), Венгрия, США, Виктор Орбан, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО
Орбан использует поездку на саммит НАТО для миссии мира

Орбан летит в Вашингтон на саммит НАТО, но использует поездку для "миссии мира"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан летит в Вашингтон для участия в саммите НАТО, однако использует поездку и для своей "миссии мира", в рамках которой может встретиться с теми, кто "может помочь делу мира", заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш.
"В Вашингтон премьер-министр летит в даты, известные несколько месяцев назад, на саммит НАТО, но, разумеется, поездку можно использовать, чтобы она послужила благой цели - делу мира", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Гуйяш уклонился от ответа на вопрос, состоятся ли встречи Орбана с президентом США Джо Байденом или экс-президентом Дональдом Трампом, сказав, что все станет известно "в подходящее время", подчеркнув, что "в рамках миссии мира стоит встречаться с теми, кто может помочь в деле мира".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Венгрия выступает против блоковой конфронтации, заявил Орбан
09:26
 
В миреВашингтон (штат)ВенгрияСШАВиктор ОрбанДжо БайденДональд ТрампНАТО
 
 
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