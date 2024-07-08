https://ria.ru/20240708/orban-1958139141.html
Китай содействует миру во всем мире, заявил Орбан
Китай содействует миру во всем мире, заявил Орбан - РИА Новости, 08.07.2024
Китай содействует миру во всем мире, заявил Орбан
Китай своим важными инициативами и реальными действиями доказал, что является важной стабилизирующей силой, содействующей миру во всем мире, заявил в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:23
2024-07-08T09:23
2024-07-08T10:05
китай
венгрия
в мире
виктор орбан
си цзиньпин
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ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Китай своим важными инициативами и реальными действиями доказал, что является важной стабилизирующей силой, содействующей миру во всем мире, заявил в понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине."В условиях нынешней неустойчивой международной ситуации Китай не только любит мир, но также выдвинул ряд важных конструктивных инициатив, и своими реальными действиями доказал, что является серьезной стабилизирующей силой, содействующей миру во всем мире", - заявил Орбан, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Орбан в понедельник прибыл в Пекин в рамках продолжения "миссии мира".В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
https://ria.ru/20240708/tszinpin-1958136723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, венгрия, в мире, виктор орбан, си цзиньпин, владимир путин, пекин
Китай, Венгрия, В мире, Виктор Орбан, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Пекин
Китай содействует миру во всем мире, заявил Орбан
Орбан: Китай доказал, что является важной стабилизирующей силой