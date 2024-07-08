https://ria.ru/20240708/opasnost-1958210966.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 08.07.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:09
2024-07-08T13:09
2024-07-08T13:09
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268799_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_94bfb341ed69e470b8bdca4eafd91e22.jpg
БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 12.19 мск, через 44 минуты отменили угрозу. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится губернатора.
https://ria.ru/20240707/opasnost-1958050654.html
белгородская область
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268799_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_b8277be0137da5b1be3956e6a9cc359b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность спустя 44 минуты