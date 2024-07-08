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В Херсонской области при обстреле пострадали четыре человека - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 08.07.2024 (обновлено: 11:38 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/obstrel-1958173108.html
В Херсонской области при обстреле пострадали четыре человека
В Херсонской области при обстреле пострадали четыре человека - РИА Новости, 08.07.2024
В Херсонской области при обстреле пострадали четыре человека
Четыре жителя Херсонской области получили ранения в результате обстрела украинскими войсками сел на левом берегу Днепра, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:09
2024-07-08T11:38
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Четыре жителя Херсонской области получили ранения в результате обстрела украинскими войсками сел на левом берегу Днепра, сообщил губернатор Владимир Сальдо.За сутки по населенным пунктам левобережья украинские войска выпустил 40 снарядов из ствольной артиллерии, использовав для нападения на гражданскую инфраструктуру ракеты и дроны, написал Сальдо."В Алешкинском МО попаданием химарса ранены два человека, разрушен частный дом. В с. Васильевка Каховского МО в результате взрыва снаряда ранен один человек, повреждено домостроение. В Новой Каховке в результате взрыва дрона украинских террористов получила травмы 73-летняя местная жительница" , - написал Сальдо в Telegram-канале.Всем пострадавшим оказана медпомощь, их жизни вне опасности. Ведутся ремонтные работы на электросетях. Также беспилотниками в районе Днепряны повреждены линии электропередачи, остались без света близлежащие населенные пункты.
https://ria.ru/20240708/vengriya-1958172315.html
https://ria.ru/20240708/nato-1958117894.html
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херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
В Херсонской области при обстреле пострадали четыре человека

В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ пострадали четыре человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Четыре жителя Херсонской области получили ранения в результате обстрела украинскими войсками сел на левом берегу Днепра, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
За сутки по населенным пунктам левобережья украинские войска выпустил 40 снарядов из ствольной артиллерии, использовав для нападения на гражданскую инфраструктуру ракеты и дроны, написал Сальдо.
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"В Алешкинском МО попаданием химарса ранены два человека, разрушен частный дом. В с. Васильевка Каховского МО в результате взрыва снаряда ранен один человек, повреждено домостроение. В Новой Каховке в результате взрыва дрона украинских террористов получила травмы 73-летняя местная жительница" , - написал Сальдо в Telegram-канале.
Всем пострадавшим оказана медпомощь, их жизни вне опасности. Ведутся ремонтные работы на электросетях. Также беспилотниками в районе Днепряны повреждены линии электропередачи, остались без света близлежащие населенные пункты.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествия
 
 
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