https://ria.ru/20240708/obstrel-1958173108.html

В Херсонской области при обстреле пострадали четыре человека

В Херсонской области при обстреле пострадали четыре человека - РИА Новости, 08.07.2024

В Херсонской области при обстреле пострадали четыре человека

Четыре жителя Херсонской области получили ранения в результате обстрела украинскими войсками сел на левом берегу Днепра, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T11:09

2024-07-08T11:09

2024-07-08T11:38

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:518:2719:2048_1920x0_80_0_0_6acc993661317fa11715b63f24f3572b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Четыре жителя Херсонской области получили ранения в результате обстрела украинскими войсками сел на левом берегу Днепра, сообщил губернатор Владимир Сальдо.За сутки по населенным пунктам левобережья украинские войска выпустил 40 снарядов из ствольной артиллерии, использовав для нападения на гражданскую инфраструктуру ракеты и дроны, написал Сальдо."В Алешкинском МО попаданием химарса ранены два человека, разрушен частный дом. В с. Васильевка Каховского МО в результате взрыва снаряда ранен один человек, повреждено домостроение. В Новой Каховке в результате взрыва дрона украинских террористов получила травмы 73-летняя местная жительница" , - написал Сальдо в Telegram-канале.Всем пострадавшим оказана медпомощь, их жизни вне опасности. Ведутся ремонтные работы на электросетях. Также беспилотниками в районе Днепряны повреждены линии электропередачи, остались без света близлежащие населенные пункты.

https://ria.ru/20240708/vengriya-1958172315.html

https://ria.ru/20240708/nato-1958117894.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , происшествия