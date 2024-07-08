https://ria.ru/20240708/obstrel-1958173108.html
В Херсонской области при обстреле пострадали четыре человека
В Херсонской области при обстреле пострадали четыре человека - РИА Новости, 08.07.2024
В Херсонской области при обстреле пострадали четыре человека
Четыре жителя Херсонской области получили ранения в результате обстрела украинскими войсками сел на левом берегу Днепра, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:09
2024-07-08T11:09
2024-07-08T11:38
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Четыре жителя Херсонской области получили ранения в результате обстрела украинскими войсками сел на левом берегу Днепра, сообщил губернатор Владимир Сальдо.За сутки по населенным пунктам левобережья украинские войска выпустил 40 снарядов из ствольной артиллерии, использовав для нападения на гражданскую инфраструктуру ракеты и дроны, написал Сальдо."В Алешкинском МО попаданием химарса ранены два человека, разрушен частный дом. В с. Васильевка Каховского МО в результате взрыва снаряда ранен один человек, повреждено домостроение. В Новой Каховке в результате взрыва дрона украинских террористов получила травмы 73-летняя местная жительница" , - написал Сальдо в Telegram-канале.Всем пострадавшим оказана медпомощь, их жизни вне опасности. Ведутся ремонтные работы на электросетях. Также беспилотниками в районе Днепряны повреждены линии электропередачи, остались без света близлежащие населенные пункты.
https://ria.ru/20240708/vengriya-1958172315.html
https://ria.ru/20240708/nato-1958117894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия
В Херсонской области при обстреле пострадали четыре человека
В Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ пострадали четыре человека