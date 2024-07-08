https://ria.ru/20240708/obstrel-1958153573.html

ВСУ за сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 08.07.2024

ВСУ за сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 38 артиллерийских ударов по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:27

2024-07-08T10:27

2024-07-08T10:27

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 8 июл - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 38 артиллерийских ударов по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов украинские войска провели ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись Софиевка, Васильевка, Новая Каховка, Райское, Кардашинка, Алешки, Каиры, Каховка, Горностаевка, Нижний Рогачик.

https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсонская область , новая каховка, происшествия