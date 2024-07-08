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ВСУ за сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по Херсонской области - РИА Новости, 08.07.2024
ВСУ за сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 38 артиллерийских ударов по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:27
2024-07-08T10:27
2024-07-08T10:27
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 8 июл - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 38 артиллерийских ударов по 10 населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 19 артиллерийских ударов. Еще 19 обстрелов украинские войска провели ночью. Под огонь попали 10 населенных пунктов", - сообщил источник. Обстрелам украинской артиллерии подверглись Софиевка, Васильевка, Новая Каховка, Райское, Кардашинка, Алешки, Каиры, Каховка, Горностаевка, Нижний Рогачик.
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923144882.html
днепр (город)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
ВСУ за сутки нанесли 38 артиллерийских ударов по Херсонской области
ВСУ нанесли 38 артударов по десяти населенным пунктам в Херсонской области