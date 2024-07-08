https://ria.ru/20240708/nato-1958175270.html
НАТО не едина в подходе к вопросу о членстве Украины в альянсе, заявил Дуда
НАТО не едина в подходе к вопросу о членстве Украины в альянсе, заявил Дуда - РИА Новости, 08.07.2024
НАТО не едина в подходе к вопросу о членстве Украины в альянсе, заявил Дуда
Страны НАТО не едины в подходе к вопросу о членстве Украины в альянсе, заявил президент Польши Анджей Дуда, открывая заседание Совета национальной безопасности, РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:17
2024-07-08T11:17
2024-07-08T11:17
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ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Страны НАТО не едины в подходе к вопросу о членстве Украины в альянсе, заявил президент Польши Анджей Дуда, открывая заседание Совета национальной безопасности, посвященного предстоящему в Вашингтоне саммиту НАТО. "К сожалению, все указывает на то, что не удастся получить то, чего я добивался для Украины в течение последних месяцев и за год от последнего саммита НАТО", - сказал он, говоря о перспективах вступления Украины в альянс. "Тут нет единства в альянсе", - констатировал Дуда. По его словам, вместе с тем, в НАТО есть убежденность в том, что этот процесс должен продолжаться. "Должны быть приняты такие решения, чтобы путь Украины в НАТО был необратим, чтобы Украина была страной, которая после всех шагов альянса самостоятельно приняла решение, хочет ли она вступить в НАТО в соответствии с желанием украинского общества", - отметил он. Как указал Дуда, "будет принято несколько решений, касающихся укрепления Украины, поддержки НАТО для Украины, определенные гарантия безопасности, которые предоставляются Украине, будут укрепляться решениями, которые НАТО примет в ближайшее время в Вашингтоне". Ранее Франс Пресс со ссылкой на украинский дипломатический источник передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет со вторника по четверг, практически равны нулю, это признают и в Киеве. Высокопоставленный представитель Белого дома ранее заявлял, что на саммите будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, технического обеспечения и финансовой поддержки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО". Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html
https://ria.ru/20240511/sammit-1945308557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вашингтон (штат), киев, анджей дуда, йенс столтенберг, владимир путин, нато
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Киев, Анджей Дуда, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, НАТО
НАТО не едина в подходе к вопросу о членстве Украины в альянсе, заявил Дуда
Дуда: страны НАТО не едины в подходе к вопросу о членстве Украины в альянсе
ВАРШАВА, 8 июл – РИА Новости. Страны НАТО не едины в подходе к вопросу о членстве Украины в альянсе, заявил президент Польши Анджей Дуда, открывая заседание Совета национальной безопасности, посвященного предстоящему в Вашингтоне саммиту НАТО.
"К сожалению, все указывает на то, что не удастся получить то, чего я добивался для Украины в течение последних месяцев и за год от последнего саммита НАТО", - сказал он, говоря о перспективах вступления Украины в альянс. "Тут нет единства в альянсе", - констатировал Дуда.
По его словам, вместе с тем, в НАТО есть убежденность в том, что этот процесс должен продолжаться. "Должны быть приняты такие решения, чтобы путь Украины в НАТО был необратим, чтобы Украина была страной, которая после всех шагов альянса самостоятельно приняла решение, хочет ли она вступить в НАТО в соответствии с желанием украинского общества", - отметил он.
Как указал Дуда, "будет принято несколько решений, касающихся укрепления Украины, поддержки НАТО для Украины, определенные гарантия безопасности, которые предоставляются Украине, будут укрепляться решениями, которые НАТО примет в ближайшее время в Вашингтоне".
Ранее Франс Пресс со ссылкой на украинский дипломатический источник передавало, что шансы получить приглашение в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне, который пройдет со вторника по четверг, практически равны нулю, это признают и в Киеве
. Высокопоставленный представитель Белого дома ранее заявлял, что на саммите будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, технического обеспечения и финансовой поддержки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг
также заявил, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
Президент РФ Владимир Путин
отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.