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В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди во вторник
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди во вторник - РИА Новости, 08.07.2024
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди во вторник
Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди во вторник проведут переговоры в узком и широком составе, заявлений для прессы не предусмотрено,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:09
2024-07-08T12:09
2024-07-08T12:09
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди во вторник проведут переговоры в узком и широком составе, заявлений для прессы не предусмотрено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы ожидаем, что где-то с полудня уже начнется общение Путина и Моди. Собственно, будет также беседа в узком составе, будут российско-индийские переговоры в формате официального завтрака. Не предусматривается какого-либо совместного общения с прессой", - сказал Песков, отвечая на вопрос о графике Путина во вторник. Он добавил, что ожидается расширенный обмен словами и на узком, и на расширенном составе, что "в значительной степени компенсирует отсутствие заявлений для СМИ".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков
Политика, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди во вторник
Песков: Путин и Моди во вторник проведут переговоры в узком и широком составе