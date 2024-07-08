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В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди во вторник - РИА Новости, 08.07.2024
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12:09 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/modi-1958189607.html
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди во вторник
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди во вторник - РИА Новости, 08.07.2024
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди во вторник
Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди во вторник проведут переговоры в узком и широком составе, заявлений для прессы не предусмотрено,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:09
2024-07-08T12:09
политика
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди во вторник проведут переговоры в узком и широком составе, заявлений для прессы не предусмотрено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы ожидаем, что где-то с полудня уже начнется общение Путина и Моди. Собственно, будет также беседа в узком составе, будут российско-индийские переговоры в формате официального завтрака. Не предусматривается какого-либо совместного общения с прессой", - сказал Песков, отвечая на вопрос о графике Путина во вторник. Он добавил, что ожидается расширенный обмен словами и на узком, и на расширенном составе, что "в значительной степени компенсирует отсутствие заявлений для СМИ".
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политика, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков
Политика, Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди во вторник

Песков: Путин и Моди во вторник проведут переговоры в узком и широком составе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди во вторник проведут переговоры в узком и широком составе, заявлений для прессы не предусмотрено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем, что где-то с полудня уже начнется общение Путина и Моди. Собственно, будет также беседа в узком составе, будут российско-индийские переговоры в формате официального завтрака. Не предусматривается какого-либо совместного общения с прессой", - сказал Песков, отвечая на вопрос о графике Путина во вторник.
Он добавил, что ожидается расширенный обмен словами и на узком, и на расширенном составе, что "в значительной степени компенсирует отсутствие заявлений для СМИ".
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ПолитикаРоссияИндияВладимир ПутинНарендра МодиДмитрий Песков
 
 
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