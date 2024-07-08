https://ria.ru/20240708/modi-1958189607.html

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди во вторник

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди во вторник - РИА Новости, 08.07.2024

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Моди во вторник

Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди во вторник проведут переговоры в узком и широком составе, заявлений для прессы не предусмотрено,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:09

2024-07-08T12:09

2024-07-08T12:09

политика

россия

индия

владимир путин

нарендра моди

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди во вторник проведут переговоры в узком и широком составе, заявлений для прессы не предусмотрено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы ожидаем, что где-то с полудня уже начнется общение Путина и Моди. Собственно, будет также беседа в узком составе, будут российско-индийские переговоры в формате официального завтрака. Не предусматривается какого-либо совместного общения с прессой", - сказал Песков, отвечая на вопрос о графике Путина во вторник. Он добавил, что ожидается расширенный обмен словами и на узком, и на расширенном составе, что "в значительной степени компенсирует отсутствие заявлений для СМИ".

https://ria.ru/20240321/modi-1934681481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, индия, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков