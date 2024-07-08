https://ria.ru/20240708/lvova-belova-1958152598.html

Девочке, проживавшей на Украине до СВО, помогли воссоединиться с мамой

Девочке, проживавшей на Украине до СВО, помогли воссоединиться с мамой - РИА Новости, 08.07.2024

Девочке, проживавшей на Украине до СВО, помогли воссоединиться с мамой

Аппарат детского омбудсмена при посредничестве Катара помог девочке Людмиле, которая была разлучена с семьей после начала СВО, воссоединиться с мамой на... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:23

2024-07-08T10:23

2024-07-08T10:25

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена при посредничестве Катара помог девочке Людмиле, которая была разлучена с семьей после начала СВО, воссоединиться с мамой на территории Минска, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Львова-Белова напомнила, что одной из основных задач ее аппарата с первых дней СВО было обеспечение безопасности детей и семей с детьми. Важнейшим направлением работы стало воссоединение детей с их близкими на территории России, Украины и других стран."Людмила стала семьдесят первым ребенком, которых нам уже удалось воссоединить с семьями на Украине и в других странах, помогли пятидесяти трем семьям. Это без учета тех ребят, которых родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий осенью 2022 года отправили по своему решению отдыхать в здравницы российского юга и не смогли своевременно забрать. Также девять детей воссоединили с пятью семьями в России", - сказала Львова-Белова, комментируя воссоединение девочки с семьей. Ее слова передает пресс-служба.До начала специальной военной операции Людмила с родителями проживала на Украине, в семье всего было четверо детей. Когда семья распалась, девочка осталась жить с отцом и бабушкой, а её мама - с тремя другими детьми. После начала СВО женщина с детьми эвакуировалась в Польшу, но забрать Людмилу не смогла. Девочка с отцом переехала в Россию."Последнее время воспитанием ребенка занималась бабушка, так как отец мало внимания уделял воспитанию дочери. В связи с трудной жизненной ситуацией бабушка оформила внучку в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Росток"… После того, как в мае 2024 года бабушка вышла на связь с мамой ребенка, женщина попыталась самостоятельно приехать за ней в Россию, но у нее возникли трудности на границе", - говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.Аппарат омбудсмена узнал об этой ситуации через волонтеров. Юристы аппарата уполномоченного при посредничестве представителей Катара и Международного Комитета Красного Креста (МККК) проработали транспортную логистику и обеспечили получение всех необходимых документов. Сегодня прошло воссоединение семьи на территории посольства Катара в Белоруссии в присутствии дипломатов, представителей МККК и сотрудника аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка."Хочется пожелать всем воссоединившимся семьям и детям благополучия и здоровья. А тех, кому нужна помощь в воссоединении, призываю обращаться к нам. Мы открыты для диалога со всеми службами для оперативного решения вопросов воссоединения детей со своими близкими", - добавила Львова-Белова.

https://ria.ru/20240522/deti-1947619976.html

https://ria.ru/20240619/vossoedinenie-1954006274.html

https://ria.ru/20240707/rossija-1957958628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, минск, катар, в мире