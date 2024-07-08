Рейтинг@Mail.ru
Девочке, проживавшей на Украине до СВО, помогли воссоединиться с мамой - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 08.07.2024 (обновлено: 10:25 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/lvova-belova-1958152598.html
Девочке, проживавшей на Украине до СВО, помогли воссоединиться с мамой
Девочке, проживавшей на Украине до СВО, помогли воссоединиться с мамой - РИА Новости, 08.07.2024
Девочке, проживавшей на Украине до СВО, помогли воссоединиться с мамой
Аппарат детского омбудсмена при посредничестве Катара помог девочке Людмиле, которая была разлучена с семьей после начала СВО, воссоединиться с мамой на... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:23
2024-07-08T10:25
украина
минск
катар
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941715517_300:226:2965:1725_1920x0_80_0_0_00520be70aebf9b8c7511f9c4a614aff.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена при посредничестве Катара помог девочке Людмиле, которая была разлучена с семьей после начала СВО, воссоединиться с мамой на территории Минска, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Львова-Белова напомнила, что одной из основных задач ее аппарата с первых дней СВО было обеспечение безопасности детей и семей с детьми. Важнейшим направлением работы стало воссоединение детей с их близкими на территории России, Украины и других стран."Людмила стала семьдесят первым ребенком, которых нам уже удалось воссоединить с семьями на Украине и в других странах, помогли пятидесяти трем семьям. Это без учета тех ребят, которых родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий осенью 2022 года отправили по своему решению отдыхать в здравницы российского юга и не смогли своевременно забрать. Также девять детей воссоединили с пятью семьями в России", - сказала Львова-Белова, комментируя воссоединение девочки с семьей. Ее слова передает пресс-служба.До начала специальной военной операции Людмила с родителями проживала на Украине, в семье всего было четверо детей. Когда семья распалась, девочка осталась жить с отцом и бабушкой, а её мама - с тремя другими детьми. После начала СВО женщина с детьми эвакуировалась в Польшу, но забрать Людмилу не смогла. Девочка с отцом переехала в Россию."Последнее время воспитанием ребенка занималась бабушка, так как отец мало внимания уделял воспитанию дочери. В связи с трудной жизненной ситуацией бабушка оформила внучку в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Росток"… После того, как в мае 2024 года бабушка вышла на связь с мамой ребенка, женщина попыталась самостоятельно приехать за ней в Россию, но у нее возникли трудности на границе", - говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.Аппарат омбудсмена узнал об этой ситуации через волонтеров. Юристы аппарата уполномоченного при посредничестве представителей Катара и Международного Комитета Красного Креста (МККК) проработали транспортную логистику и обеспечили получение всех необходимых документов. Сегодня прошло воссоединение семьи на территории посольства Катара в Белоруссии в присутствии дипломатов, представителей МККК и сотрудника аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка."Хочется пожелать всем воссоединившимся семьям и детям благополучия и здоровья. А тех, кому нужна помощь в воссоединении, призываю обращаться к нам. Мы открыты для диалога со всеми службами для оперативного решения вопросов воссоединения детей со своими близкими", - добавила Львова-Белова.
https://ria.ru/20240522/deti-1947619976.html
https://ria.ru/20240619/vossoedinenie-1954006274.html
https://ria.ru/20240707/rossija-1957958628.html
украина
минск
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941715517_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_0ffd72b383ae4d63c0aa5a7b9ea97030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, минск, катар, в мире
Украина, Минск, Катар, В мире
Девочке, проживавшей на Украине до СВО, помогли воссоединиться с мамой

Девочка, жившая на Украине до СВО, смогла воссоединиться с мамой в Минске

© iStock.com / Ekaterina LoginovaМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© iStock.com / Ekaterina Loginova
Минск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Аппарат детского омбудсмена при посредничестве Катара помог девочке Людмиле, которая была разлучена с семьей после начала СВО, воссоединиться с мамой на территории Минска, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Львова-Белова напомнила, что одной из основных задач ее аппарата с первых дней СВО было обеспечение безопасности детей и семей с детьми. Важнейшим направлением работы стало воссоединение детей с их близкими на территории России, Украины и других стран.
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Львова-Белова рассказала, сколько семей удалось воссоединить за период СВО
22 мая, 12:12
"Людмила стала семьдесят первым ребенком, которых нам уже удалось воссоединить с семьями на Украине и в других странах, помогли пятидесяти трем семьям. Это без учета тех ребят, которых родители из Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и других территорий осенью 2022 года отправили по своему решению отдыхать в здравницы российского юга и не смогли своевременно забрать. Также девять детей воссоединили с пятью семьями в России", - сказала Львова-Белова, комментируя воссоединение девочки с семьей. Ее слова передает пресс-служба.
До начала специальной военной операции Людмила с родителями проживала на Украине, в семье всего было четверо детей. Когда семья распалась, девочка осталась жить с отцом и бабушкой, а её мама - с тремя другими детьми. После начала СВО женщина с детьми эвакуировалась в Польшу, но забрать Людмилу не смогла. Девочка с отцом переехала в Россию.
"Последнее время воспитанием ребенка занималась бабушка, так как отец мало внимания уделял воспитанию дочери. В связи с трудной жизненной ситуацией бабушка оформила внучку в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Росток"… После того, как в мае 2024 года бабушка вышла на связь с мамой ребенка, женщина попыталась самостоятельно приехать за ней в Россию, но у нее возникли трудности на границе", - говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Львова-Белова рассказала, как Украина мешает воссоединению детей с семьями
19 июня, 15:24
Аппарат омбудсмена узнал об этой ситуации через волонтеров. Юристы аппарата уполномоченного при посредничестве представителей Катара и Международного Комитета Красного Креста (МККК) проработали транспортную логистику и обеспечили получение всех необходимых документов. Сегодня прошло воссоединение семьи на территории посольства Катара в Белоруссии в присутствии дипломатов, представителей МККК и сотрудника аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
"Хочется пожелать всем воссоединившимся семьям и детям благополучия и здоровья. А тех, кому нужна помощь в воссоединении, призываю обращаться к нам. Мы открыты для диалога со всеми службами для оперативного решения вопросов воссоединения детей со своими близкими", - добавила Львова-Белова.
Возвращение детей из лагеря для беженцев Рож в Заевфратье в Россию - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Львова-Белова помогла вернуть в Россию из Сирии 20 детей
Вчера, 02:52
 
УкраинаМинскКатарВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала