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В МИД Китая прокомментировали оборонный пакт Филиппин и Японии - РИА Новости, 08.07.2024
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13:06 08.07.2024 (обновлено: 14:23 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/kitay-1958209731.html
В МИД Китая прокомментировали оборонный пакт Филиппин и Японии
В МИД Китая прокомментировали оборонный пакт Филиппин и Японии - РИА Новости, 08.07.2024
В МИД Китая прокомментировали оборонный пакт Филиппин и Японии
Азиатско-Тихоокеанскому региону не нужны военные блоки, взаимодействие между двумя странами не должно вредить интересам третьих сторон, заявил на брифинге в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:06
2024-07-08T14:23
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ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Азиатско-Тихоокеанскому региону не нужны военные блоки, взаимодействие между двумя странами не должно вредить интересам третьих сторон, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя оборонный пакт Филиппин и Японии. Ранее филиппинское агентство GMA передавало, что Филиппины и Япония подписали оборонный пакт, который позволит странам размещать войска на территории друг друга для совместных военных учений и гуманитарных операций. "Взаимодействие и сотрудничество между странами не должно наносить ущерб взаимопониманию и доверию между странами в регионе, не должно разрушать региональный мир и стабильность, не должно быть направлено против третьих сторон или вредить интересам третьих сторон", - сказал Линь Цзянь Он подчеркнул, что "Азиатско-Тихоокеанскому региону не нужны военные блоки, и уж тем более не нужны малые круги, которые провоцируют блоковую конфронтацию и возникновение новой холодной войны". "Любые действия, которые разрушают мир и стабильность в регионе, разрушают сплоченность и сотрудничество в регионе, повлекут за собой настороженность народов региона и совместное противодействие", - сказал дипломат. Он заявил, что Японии следует переосмыслить историю своей агрессии и действовать осторожно в вопросах военной безопасности.
https://ria.ru/20240408/kitay-1938545024.html
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в мире, япония, филиппины, мид кнр
В мире, Япония, Филиппины, МИД КНР
В МИД Китая прокомментировали оборонный пакт Филиппин и Японии

МИД Китая: Азиатско-Тихоокеанскому региону не нужны военные блоки

© AP Photo / Aaron FavilaМинистр иностранных дел Японии Камикава Ёко, министр обороны Японии Кихара Минору, министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало и министр обороны Филиппин Жилберто Теодоро во время пресс-конференции после подписания соглашения об оборонном сотрудничестве в Тагиге, Филиппины. 8 июля 2024
Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко, министр обороны Японии Кихара Минору, министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало и министр обороны Филиппин Жилберто Теодоро во время пресс-конференции после подписания соглашения об оборонном сотрудничестве в Тагиге, Филиппины. 8 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Aaron Favila
Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко, министр обороны Японии Кихара Минору, министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало и министр обороны Филиппин Жилберто Теодоро во время пресс-конференции после подписания соглашения об оборонном сотрудничестве в Тагиге, Филиппины. 8 июля 2024
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ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Азиатско-Тихоокеанскому региону не нужны военные блоки, взаимодействие между двумя странами не должно вредить интересам третьих сторон, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя оборонный пакт Филиппин и Японии.
Ранее филиппинское агентство GMA передавало, что Филиппины и Япония подписали оборонный пакт, который позволит странам размещать войска на территории друг друга для совместных военных учений и гуманитарных операций.
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"Взаимодействие и сотрудничество между странами не должно наносить ущерб взаимопониманию и доверию между странами в регионе, не должно разрушать региональный мир и стабильность, не должно быть направлено против третьих сторон или вредить интересам третьих сторон", - сказал Линь Цзянь
Он подчеркнул, что "Азиатско-Тихоокеанскому региону не нужны военные блоки, и уж тем более не нужны малые круги, которые провоцируют блоковую конфронтацию и возникновение новой холодной войны".
«
"Любые действия, которые разрушают мир и стабильность в регионе, разрушают сплоченность и сотрудничество в регионе, повлекут за собой настороженность народов региона и совместное противодействие", - сказал дипломат.
Он заявил, что Японии следует переосмыслить историю своей агрессии и действовать осторожно в вопросах военной безопасности.
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