https://ria.ru/20240708/kitay-1958209731.html

В МИД Китая прокомментировали оборонный пакт Филиппин и Японии

В МИД Китая прокомментировали оборонный пакт Филиппин и Японии - РИА Новости, 08.07.2024

В МИД Китая прокомментировали оборонный пакт Филиппин и Японии

Азиатско-Тихоокеанскому региону не нужны военные блоки, взаимодействие между двумя странами не должно вредить интересам третьих сторон, заявил на брифинге в... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:06

2024-07-08T13:06

2024-07-08T14:23

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ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Азиатско-Тихоокеанскому региону не нужны военные блоки, взаимодействие между двумя странами не должно вредить интересам третьих сторон, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя оборонный пакт Филиппин и Японии. Ранее филиппинское агентство GMA передавало, что Филиппины и Япония подписали оборонный пакт, который позволит странам размещать войска на территории друг друга для совместных военных учений и гуманитарных операций. "Взаимодействие и сотрудничество между странами не должно наносить ущерб взаимопониманию и доверию между странами в регионе, не должно разрушать региональный мир и стабильность, не должно быть направлено против третьих сторон или вредить интересам третьих сторон", - сказал Линь Цзянь Он подчеркнул, что "Азиатско-Тихоокеанскому региону не нужны военные блоки, и уж тем более не нужны малые круги, которые провоцируют блоковую конфронтацию и возникновение новой холодной войны". "Любые действия, которые разрушают мир и стабильность в регионе, разрушают сплоченность и сотрудничество в регионе, повлекут за собой настороженность народов региона и совместное противодействие", - сказал дипломат. Он заявил, что Японии следует переосмыслить историю своей агрессии и действовать осторожно в вопросах военной безопасности.

https://ria.ru/20240408/kitay-1938545024.html

https://ria.ru/20231117/kisida-1910022172.html

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Дарья Буймова

в мире, япония, филиппины, мид кнр