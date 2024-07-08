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Си Цзиньпин надеется на участие Венгрии в развитии отношений ЕС и КНР
Си Цзиньпин надеется на участие Венгрии в развитии отношений ЕС и КНР - РИА Новости, 08.07.2024
Си Цзиньпин надеется на участие Венгрии в развитии отношений ЕС и КНР
Китай надеется, что председательствующая в Евросоюзе Венгрия будет играть активную роль в содействии стабильному развитию отношений КНР и ЕС, заявил в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:04
2024-07-08T10:04
2024-07-08T10:04
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ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Китай надеется, что председательствующая в Евросоюзе Венгрия будет играть активную роль в содействии стабильному развитию отношений КНР и ЕС, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине. "Надеемся, что Венгрия в качестве председательствующей в ЕС страны будет играть активную роль в содействии здоровому и стабильному развитию отношений Китая и Евросоюза, а также в реализации позитивного взаимодействия", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Орбан в понедельник прибыл в Пекин в рамках продолжения "миссии мира". В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".
https://ria.ru/20240708/orban-1958139841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, венгрия, пекин, виктор орбан, си цзиньпин, владимир путин, евросоюз
В мире, Китай, Венгрия, Пекин, Виктор Орбан, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Евросоюз
Си Цзиньпин надеется на участие Венгрии в развитии отношений ЕС и КНР
Си Цзиньпин: Китай надеется на участие Венгрии в развитии отношений с ЕС