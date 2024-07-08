https://ria.ru/20240708/kitay-1958149185.html

Си Цзиньпин надеется на участие Венгрии в развитии отношений ЕС и КНР

Си Цзиньпин надеется на участие Венгрии в развитии отношений ЕС и КНР - РИА Новости, 08.07.2024

Си Цзиньпин надеется на участие Венгрии в развитии отношений ЕС и КНР

Китай надеется, что председательствующая в Евросоюзе Венгрия будет играть активную роль в содействии стабильному развитию отношений КНР и ЕС, заявил в... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:04

2024-07-08T10:04

2024-07-08T10:04

в мире

китай

венгрия

пекин

виктор орбан

си цзиньпин

владимир путин

евросоюз

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ПЕКИН, 8 июл – РИА Новости. Китай надеется, что председательствующая в Евросоюзе Венгрия будет играть активную роль в содействии стабильному развитию отношений КНР и ЕС, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине. "Надеемся, что Венгрия в качестве председательствующей в ЕС страны будет играть активную роль в содействии здоровому и стабильному развитию отношений Китая и Евросоюза, а также в реализации позитивного взаимодействия", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Орбан в понедельник прибыл в Пекин в рамках продолжения "миссии мира". В минувшую пятницу Орбан с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, первым этапом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько "таких же неожиданных" встреч. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в свою очередь посоветовал европейским политикам "пристегнуть ремни" перед следующими действиями Орбана в рамках "миссии мира".

https://ria.ru/20240708/orban-1958139841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, венгрия, пекин, виктор орбан, си цзиньпин, владимир путин, евросоюз