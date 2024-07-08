https://ria.ru/20240708/kiev-1958212635.html
В Киеве сообщили о повреждении трех трансформаторных подстанций
В Киеве сообщили о повреждении трех трансформаторных подстанций - РИА Новости, 08.07.2024
В Киеве сообщили о повреждении трех трансформаторных подстанций
Три трансформаторные подстанции в Киеве разрушены или повреждены, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:15
2024-07-08T13:15
2024-07-08T13:15
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Три трансформаторные подстанции в Киеве разрушены или повреждены, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК в Telegram-канале. Ранее украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги, было зафиксировано задымление в ряде районов города. "Киев. Полностью разрушены или повреждены три трансформаторные подстанции ДТЭК… Также повреждены электросети. Энергетики уже работают на местах", - говорится в Telegram-канале ДТЭК. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240708/kiev-1958145950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
В Киеве сообщили о повреждении трех трансформаторных подстанций
ДТЭК: три трансформаторные подстанции в Киеве разрушены или повреждены