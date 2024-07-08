https://ria.ru/20240708/kiev-1958163735.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 08.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
Взрывы прогремели в Кропивницком Кировоградской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник издание "Зеркало недели". РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:41
2024-07-08T10:41
2024-07-08T10:47
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в Кропивницком Кировоградской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник издание "Зеркало недели".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога."Кропивницкий… сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240708/nato-1958117894.html
https://ria.ru/20240707/ukraina-1958083569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кировоградская область, кривой рог
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Кривой Рог
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
"Зеркало недели": в Кропивницком прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги