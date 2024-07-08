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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 08.07.2024 (обновлено: 10:47 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/kiev-1958163735.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 08.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
Взрывы прогремели в Кропивницком Кировоградской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник издание "Зеркало недели". РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:41
2024-07-08T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
кривой рог
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в Кропивницком Кировоградской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник издание "Зеркало недели".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога."Кропивницкий… сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240708/nato-1958117894.html
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украина
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в мире, украина, кировоградская область, кривой рог
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Кривой Рог
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком

"Зеркало недели": в Кропивницком прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в Кропивницком Кировоградской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник издание "Зеркало недели".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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"Кропивницкий… сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКировоградская областьКривой Рог
 
 
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