https://ria.ru/20240708/kiev-1958163735.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 08.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком

Взрывы прогремели в Кропивницком Кировоградской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник издание "Зеркало недели". РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:41

2024-07-08T10:41

2024-07-08T10:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кировоградская область

кривой рог

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в Кропивницком Кировоградской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в понедельник издание "Зеркало недели".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога."Кропивницкий… сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале издания.Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги.

https://ria.ru/20240708/nato-1958117894.html

https://ria.ru/20240707/ukraina-1958083569.html

украина

кировоградская область

кривой рог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, кировоградская область, кривой рог