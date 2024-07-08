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ВСУ трижды обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 08.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:03 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/gorlovka-1958171628.html
ВСУ трижды обстреляли центр Горловки
ВСУ трижды обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 08.07.2024
ВСУ трижды обстреляли центр Горловки
Украинские войска три раза за 15 минут обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:03
2024-07-08T11:03
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Украинские войска три раза за 15 минут обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 мм…. 10:20 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 мм… 10:25 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства. По данным представительства, утром с 5.30 до 8.10 было выпущено еще три снаряда указанного калибра по этому же району Горловки и пять снарядов - по Петровскому району Донецка. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что прямым попаданием украинского снаряда поврежден многоквартирный дом в микрорайоне "Квартал 88". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957999651.html
https://ria.ru/20240708/nato-1958117894.html
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донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
ВСУ трижды обстреляли центр Горловки

ВСУ трижды обстреляли центр Горловки из натовской артиллерии

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Украинские войска три раза за 15 минут обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 мм…. 10:20 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 мм… 10:25 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства.
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По данным представительства, утром с 5.30 до 8.10 было выпущено еще три снаряда указанного калибра по этому же району Горловки и пять снарядов - по Петровскому району Донецка.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что прямым попаданием украинского снаряда поврежден многоквартирный дом в микрорайоне "Квартал 88".
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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