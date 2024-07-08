https://ria.ru/20240708/gorlovka-1958171628.html

ВСУ трижды обстреляли центр Горловки

ВСУ трижды обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 08.07.2024

ВСУ трижды обстреляли центр Горловки

Украинские войска три раза за 15 минут обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T11:03

2024-07-08T11:03

2024-07-08T11:03

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 июл – РИА Новости. Украинские войска три раза за 15 минут обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 3 снаряда калибром 155 мм…. 10:20 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 2 снаряда калибром 155 мм… 10:25 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства. По данным представительства, утром с 5.30 до 8.10 было выпущено еще три снаряда указанного калибра по этому же району Горловки и пять снарядов - по Петровскому району Донецка. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что прямым попаданием украинского снаряда поврежден многоквартирный дом в микрорайоне "Квартал 88". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240707/gorlovka-1957999651.html

https://ria.ru/20240708/nato-1958117894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия