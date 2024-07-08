https://ria.ru/20240708/gladkov-1958201226.html

Гладков рассказал об удвоении суммы на соцконтракты в Белгородской области

Гладков рассказал об удвоении суммы на соцконтракты в Белгородской области - РИА Новости, 08.07.2024

Гладков рассказал об удвоении суммы на соцконтракты в Белгородской области

Объем финансирования на социальные контракты в Белгородской области в следующем году будет увеличен в два раза – до 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:43

2024-07-08T12:43

2024-07-08T12:43

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белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

антон котяков

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БЕЛГОРОД, 8 июл – РИА Новости. Объем финансирования на социальные контракты в Белгородской области в следующем году будет увеличен в два раза – до 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на оперативном заседании в понедельник. В ходе еженедельного оперативного заседания областного правительства обсудили развитие малого и среднего предпринимательства в 2024 году на территории Белгорода и Белгородского района. Гладков рассказал об итогах рабочей встречи с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым в начале июля. Стороны рассматривали вопросы реализации социальной политики на территории региона. Смогли договориться и о выделении дополнительных денег по социальному контракту в Белгородской области на текущий и плановый год. "Например, мы договорились о том, что в 2025 году объем финансирования на заключение соцконтрактов будет увеличен в два раза – 1,5 миллиарда рублей", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Губернатор попросил до конца июля провести учебу на базе всех муниципальных образований, чтобы у людей потом не возникало проблем с реализацией соцконтрактов. Что касается развития малого и среднего предпринимательства в 2024 году на территории Белгорода, то в городе действует более 21,8 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Преобладают предприятия сферы торговли, строительства, транспорта и обрабатывающих производств. По плотности бизнеса Белгород в числе лидеров ЦФО. За последние три года Белгород ни разу не покинул тройку лучших, и в 2023 году сохранил второе место после Иваново. По итогам 2023 года показатель плотности бизнеса оценивается на уровне 655,8 хозяйствующих субъектов на 10 тысяч человек населения. К концу 2024 года прогнозируется рост показателя плотности бизнеса до 667, а к концу 2026 года – до 686,5. "Мы отмечаем, что несмотря на крайне тяжелый первый квартал, количество субъектов МСП в Белгороде не сократилось, а оно осталось практически на прежнем уровне",— отметил глава региона. В Белгородском районе действует свыше 8,3 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. "В этом году в Белгородском районе для жителей, желающих заключить социальный контракт, было организовано обучение. Соцконтракты заключаются во многих направлениях деятельности, и есть уже успешные практики", — отметила глава администрации Белгородского района Анна Куташова. Глава региона обозначил, что данный вид поддержки в регионе уже стал востребованным, потому что помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить до необходимого уровня свою квалификацию.

https://ria.ru/20240506/mishustin-1944068871.html

https://ria.ru/20240415/kontrakty-1940128841.html

https://ria.ru/20240304/obuchenie-1931073981.html

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Алёна Пава

белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, антон котяков