https://ria.ru/20240708/energosnabzhenie-1958195181.html

В Ростовской области не исключили повторных отключений электроэнергии

В Ростовской области не исключили повторных отключений электроэнергии - РИА Новости, 08.07.2024

В Ростовской области не исключили повторных отключений электроэнергии

Риски перегруза и отказа электрооборудования в Ростовской области не снижаются, не исключен повторный ввод режима временных отключений, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:25

2024-07-08T12:25

2024-07-08T12:25

ростовская область

василий голубев

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132906/74/1329067460_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_9ecff923f5f75d8293208a931bfc5f92.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Риски перегруза и отказа электрооборудования в Ростовской области не снижаются, не исключен повторный ввод режима временных отключений, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram. Он заявил, что получает от жителей области сообщения об отключениях электроэнергии и понимает всю сложность ситуации. "По заключению специалистов, риски перегруза и отказа электрооборудования не снижаются. Поэтому не исключен повторный ввод режима временных отключений", - написал он. По его словам, задача – не допустить еще более серьезных аварийных ситуаций.

https://ria.ru/20240707/otkljuchenie-1958081858.html

https://ria.ru/20240706/svet-1957867782.html

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, василий голубев, общество