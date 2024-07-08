https://ria.ru/20240708/energosnabzhenie-1958195181.html
В Ростовской области не исключили повторных отключений электроэнергии
В Ростовской области не исключили повторных отключений электроэнергии - РИА Новости, 08.07.2024
В Ростовской области не исключили повторных отключений электроэнергии
Риски перегруза и отказа электрооборудования в Ростовской области не снижаются, не исключен повторный ввод режима временных отключений, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:25
2024-07-08T12:25
2024-07-08T12:25
ростовская область
василий голубев
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Риски перегруза и отказа электрооборудования в Ростовской области не снижаются, не исключен повторный ввод режима временных отключений, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram. Он заявил, что получает от жителей области сообщения об отключениях электроэнергии и понимает всю сложность ситуации. "По заключению специалистов, риски перегруза и отказа электрооборудования не снижаются. Поэтому не исключен повторный ввод режима временных отключений", - написал он. По его словам, задача – не допустить еще более серьезных аварийных ситуаций.
https://ria.ru/20240707/otkljuchenie-1958081858.html
https://ria.ru/20240706/svet-1957867782.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, василий голубев, общество
Ростовская область, Василий Голубев, Общество
В Ростовской области не исключили повторных отключений электроэнергии
Ростовский губернатор не исключил повторения временных отключений света